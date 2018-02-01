«Электронные очереди» начали работать во всех кассах дальнего следования вокзалов Москвы

«РЖД» объявила о том, что с 1 февраля на 8 столичных вокзальных комплексах (Курский, Павелецкий, Киевский, Белорусский, Казанский, Ярославский и Ленинградский вокзалы) начала функционировать «электронная очередь» в билетные кассы дальнего следования.

Новая система позволяет равномерно распределять пассажиров по работающим кассам вне зависимости от субъективных факторов и экономить время ожидания очереди. В основе работы «умных очередей» заложена дифференциация разных операций, для которых рассчитано определенное время выполнения: покупка или возврат билета, оформление льготного проездного документа или багажной квитанции, перевозки автомобиля или групповой поездки, другие услуги. Пассажиры могут выбрать на терминале интересующую их опцию, а система автоматически определит ближайшее свободное окно.

Тестовая эксплуатация «электронной очереди» началась весной 2017 года на Ленинградском вокзале Москвы. Новая система позволила сократить время ожидания в очереди в часы пик более чем в 2 раза.

До конца марта 2018 года «умная очередь» появится также еще на 8 вокзалах «РЖД»: Ладожском в Санкт-Петербурге, Восстание в Казани и на вокзалах Черноморского побережья: Сочи, Хоста, Адлер, Олимпийский парк, Анапа, Краснодар.

К концу 2018 года системой управления электронной очередью планируется оборудовать в общей сложности 32 крупных вокзальных комплекса в таких городах как: Воронеж, Пенза, Казань, Тюмень, Челябинск, Омск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток и др.