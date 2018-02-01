Автоматизированная услуга ALP Group снижает расходы на IaaS на 25-45%

ALP Group объявила о начале предоставления новой услуги «Автоматизированный анализ и непрерывная оптимизация (сайзинг) IaaS-ресурсов». Услуга, не имеющая аналогов на российском рынке, позволяет практически любому крупному или среднему предприятию снизить расходы на аренду облачных сервисов на 25-45%. При этом гарантированно сохраняется как заданный компанией уровень производительности прикладного и ИТ-инфраструктурного ПО, так и резерв ресурсов на случай пиковых нагрузок.

Область применения услуги — практически любое ПО, написанное не для облачных архитектур, а для работы на собственном оборудовании: ERP, СЭД, многие CRM-системы, специализированные отраслевые ИТ-решения (например, для медицины, финансового или нефтегазового сектора), а также унаследованное ПО.

Благодаря услуге сайзинга ресурсов в IaaS это программное обеспечение фактически получает функцию автомасштабирования. А российским компаниям становится доступен такой уровень функциональности при планировании и оптимизации любых IaaS-ресурсов, который раньше мог быть достигнут только при использовании проприетарных облачных сервисов, достаточно дорогих и предоставляемых лишь ведущими зарубежными провайдерами. Услуга же ALP Group не накладывает на клиентов никаких ограничений. Например, не требует переделывать ПО под интерфейсы программирования (API) конкретной IaaS-платформы.

Подчеркнем, что услуга применима к любым IaaS-ресурсам. К российскому (проприетарному, свободному) и к западному проприетарному ПО. А также к ПО, которое развивается в рамках международных Open Source-проектов. Поэтому она представляет большой интерес, как для компаний, полностью ориентированных на западные решения (представительства зарубежных предприятий, российские коммерческие организации), так и для государственных и муниципальных организаций, госкорпораций и силовых структур, которые планируют или ведут проекты по импортозамещению в ИТ.

Новая услуга ALP Group автоматически выявляет изменившуюся потребность компаний в IaaS-ресурсах. И позволяет оперативно приводить их реальное потребление в точное соответствие с гарантированно достаточным уровнем для поддержания нужной производительности инфраструктурного и/или прикладного ПО.

Опираясь на полученные оценки, заказчик может самостоятельно изменять конфигурацию IaaS-ресурса – добавить или уменьшить вычислительную мощность, оперативную память, объем дисковых хранилищ, корректнее перераспределять ресурсы между приложениями. Кроме того, предусмотрен режим, когда все эти действия выполняются автоматически — на основе заданных администратором правил. В обоих случаях корректировка идет как в сторону роста, так и в сторону уменьшения потребления ресурсов.

Если потребление ресурсов снижается, выгода заказчика связана с переходом на более дешевые тарифные планы и/или с возможностью использовать высвободившиеся ресурсы облака для решения других задач. При увеличении потребности в IaaS-ресурсах плюсы для заказчика состоят в улучшении качества работы приложений. И в избавлении от существующих и потенциальных «узких мест» - до момента, когда дефицит ресурсов негативно повлияет на работу пользователей и вызовет их раздражение. Таким образом, услуга повышает удовлетворенность пользователей и качество бизнес-процессов. При этом расходы предприятия-заказчика на масштабирование IaaS-сервиса всегда минимальны.

Уровень производительности ПО может контролироваться на основании объективных данных. Этот способ связан с применением методики APDEX для оценки реальной скорости работы ИС с точки зрения пользователя (соответствует ли фактическая длительность выполнения операций их нормативным значениям, какова степень удовлетворенности пользователей).

Услуга «Автоматизированный анализ и непрерывная оптимизация (сайзинг) IaaS-ресурсов» базируется на стеке зрелых Open Source-продуктов (Elasticsearch: хранение состава и конфигураций программных и аппаратных средств, журналов приложений, результатов трассировки; Influx DB: первичная обработка метрик; Telegraph: сбор данных с Linux и UNIX-инфраструктур; Graphana: визуализация проблемных областей). Также услуга опирается на платформу СЦМК «Аргус», которая служит основой для одноименного экспертного сервиса, позволяющего комплексно контролировать здоровье информационной системы. Благодаря этому услуга сайзинга ресурсов в IaaS не только выполняет свою основную функцию, но и может быть частью более масштабной корпоративной системы непрерывного мониторинга.

На арендованную IaaS-инфраструктуру устанавливается программный агент, который собирает и отслеживает значения множества параметров, всесторонне характеризующих производительность ПО. Агент может работать с тысячами компонент, обрабатывать десятки тысяч метрик с сотен серверов. Он получает первичные данные непосредственно из ОС, СУБД, прикладных программ (на основе анализа журналов событий или добавленных в код ПО команд), из серверов приложений, а также из ПО промежуточного слоя (middleware). Потоки информации консолидируются и анализируются в режиме реального времени. Цель анализа — своевременное выявление моментов, когда непосредственно измеряемые или расчетные параметры входят в критические области или перестают соответствовать заданным формальным правилам. Кроме того, анализ позволяет выявлять паттерны, свидетельствующие о том, что риск снижения производительности бизнес-приложений или инфраструктурного ПО растет. А также о том, что есть потенциально «узкие» места или серьезные ошибки при планировании ресурсов в IaaS.

СЦМК «Аргус» и услуги на его основе, а также специфические компоненты услуги сайзинга ресурсов в IaaS (агенты, аналитический модуль для обработки информации и хранения отчетов и др.) основаны на собственных разработках Центра компетенции по импортозамещению и Open Source ALP Group. При этом комплекс ПО и СЦМК «Аргус» позволяют предоставлять этот сервис массово, оперативно расширяя его функциональность и следуя актуальным тенденциям на рынке IaaS.