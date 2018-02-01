«АКАДО Телеком» запускает услугу «Онлайн-касса»

«Комкор» (торговая марка «АКАДО Телеком») представила на рынке услуг B2B сервис «Онлайн-касса». Услуга рассчитана на корпоративных клиентов малого бизнеса, занимающихся торговлей и обслуживанием потребителей (небольшие магазины, кафе, службы быта, мастерские, салоны красоты и т.д.). Оператор планирует проводить не менее тысячи подключений «Онлайн-кассы» ежегодно.

«Развитие услуг для малого бизнеса является одним из перспективных направлений маркетинговой политики нашей компании, - отметил директор по работе с корпоративными клиентами «АКАДО Телеком» Владислав Силичев. - Использование телекоммуникационных сервисов, которые «АКАДО Телеком» предлагает этому сегменту, – интернет, телевидение, телефония, видеонаблюдение, передача данных - является для небольших компаний важным условием развития и продвижения на рынке. Как правило, такие клиенты гибко реагируют на появление новых IT-технологий, они восприимчивы к простым, но эффективным решениям, способствующим повышению качества бизнес-процессов».

«Онлайн-касса» или контрольно-кассовый терминал представляет собой планшет, подключенный к интернету, фискальный накопитель (запоминающее устройство для шифрования и передачи данных с кассового аппарата в адрес оператора фискальных данных) и принтер для печатания чеков. Услуга «Онлайн-касса» «АКАДО Телеком» является комплексной. Для ее подключения оператор организует канал доступа в интернет – проводной или WiFi - пропускной способностью не менее 512 Кбит/с.

Помимо этого услуга может включать настройку контрольно-кассового терминала, подключение его к интернету, оказание помощи предпринимателям в получении электронной цифровой подписи для регистрации контрольно-кассового терминала в Федеральной налоговой службе (ФНС), заполнение и подачу заявления на получение регистрационного номера для постановки на учет контрольно-кассового терминала на портале ФНС, его подключение к оператору фискальных данных и другие сервисы. Кроме того, специалисты оператора проводят для предпринимателей инструктаж по работе с оборудованием.

Сервис даст возможность предпринимателям усовершенствовать управление бизнес-процессами и контролировать работу своих точек дистанционно из любой точки мира через web-интерфейс (Личный кабинет) на смартфоне, планшете или компьютере.

Установка «Онлайн-кассы» на предприятиях малого бизнеса является требованием законодательства (ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»).