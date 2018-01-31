WebMoney представила решение по приему платежей для малого бизнеса

WebMoney Transfer и «Эвотор» предложили предпринимателям новое решение для приема платежей WebMoney на смарт-терминалах «Эвотор». Проект реализован совместно с платежным интегратором PayMaster.

Для проведения платежной операции WebMoney не требуется подключения дополнительного оборудования, достаточно установить бесплатное приложение PayMaster WebMoney на онлайн-кассу «Эвотор».

Чтобы принять в качестве оплаты WebMoney, кассиру нужно выбрать способ оплаты PayMaster WebMoney в меню кассы, распечатать QR-код и передать его клиенту для сканирования и подтверждения операции с помощью мобильного приложения WebMoney Keeper, установленного на смартфоне. Клиент также может отсканировать QR-код прямо с экрана кассы.

Транзакция происходит за считанные секунды. В случае нехватки средств на электронном кошельке клиенту достаточно отправить фотографию QR-кода другу или родственнику, который сможет произвести оплату из любой точки планеты, где есть интернет.

Андрей Смирнов, коммерческий директор WebMoney, отметил: «В связи с постоянно растущей популярностью платежей с мобильных устройств данный способ оплаты будет востребован у молодой и технически-продвинутой аудитории и поможет привлечь новых клиентов из числа 35 миллионов участников системы WebMoney, а также повысить лояльность уже существующих».

Вячеслав Предыбайло, директор проектов «Эвотор», сказал: «"Эвотор" постоянно предлагает новые инструменты для ведения бизнеса своим клиентам - малым предпринимателям. При помощи нового бесплатного приложения бизнесмен без дополнительного оборудования расширяет возможности по оплате товаров и услуг, что делает его торговую точку более привлекательной для потребителя и повышает лояльность. Решение будет интересно не только представителям сферы ритейла, но и владельцам ресторанов и кафе, салонов красоты, клиник и любых других бизнесов, где для приема платежей установлена онлайн-касса "Эвотор"».

В августе 2017 года принимать WebMoney к оплате начали в кафе и ресторанах.