В России произведено 1,5 млн POS-терминалов Ingenico

Ingenico объявила о том, что 23 января 2018 года с конвейера российского завода Ingenico в Тверской области сошел полуторамиллионный POS-терминал. Россия – одна из пяти стран в мире, в которой Ingenico осуществляет производство своей продукции.

Российский завод по производству терминалов Ingenico зарекомендовал себя как одно из наиболее надежных производств и стал стандартом качества производимой продукции. Зафиксированный процент брака не превышает долей процента от всего объема производства, а количество рабочих дней «без единого сбоя» постоянно растет. При этом терминалы Ingenico держат планку надежного и безопасного оборудования не только за счет установленной системы менеджмента качества на российском производстве, но и благодаря изначально заложенным в них ресурсам так называемой «наработки на отказ».

Гарантия на 500 тысяч считываний карт и 1 миллион нажатий на каждую клавишу клавиатуры терминала или пин-пада – не просто громкое заявление компании, а результат многочисленных успешных тестовых испытаний оборудования Ingenico. Надежную работу POS-терминалов обеспечивает сочетание отличного качества оборудования, сервисная поддержка и программное обеспечение – разработка ПО осуществляется центром разработки ПО «Инженико» в г. Санкт- Петербург, а поддержка обеспечивается сервисными службами компании «Инженико» в плотной кооперации с региональными сервисными партнерами.

«С момента создания российского производства прошло чуть более 5 лет, и за это время Ingenico Group получила активное развитие на территории России и СНГ. Заказчики и партнеры выбирают оборудование Ingenico, сделанное в России, объемы производства которого увеличились в несколько раз, при этом сотни людей получили рабочие места в инфраструктуре Ingenico RCISM, а сам завод стал одним из бюджетообразующих предприятий Тверской области» - сказал Сергей Карпов, генеральный директор «Инженико». «Ingenico Group выражает уверенность в долгосрочном развитии своего бизнеса в России и странах СНГ и планирует выйти на двухмиллионный уровень выпущенных POS-терминалов уже к концу текущего года».