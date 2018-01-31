В музее-заповеднике «Царицыно» оцифрованы учетные документы

«Элар» оцифровала учетную документацию Государственного музея-заповедника «Царицыно».

Пятьдесят четыре книги поступлений и сто четыре инвернтарные книги отсканированы на планетарных сканерах, проиндексированы для поиска и собраны в электронные документы PDF-формата.

«Особенности документов в том, что учетная информация о музейных экспонатах расположена близко к переплету. И чтобы специалисты могли просматривать важные сведения с электронных образов, для сканирования использовалось оборудование марки «Элар ПланСкан», - сказал заместитель руководителя департамента по работе с музеями корпорации «Элар» Евгений Мокеев. - Конструкция и функциональные особенности этих сканеров гарантируют бережное обращение к документам и позволяют получать плоское изображение, не перегибая первоисточник в области переплета».

Оцифровка учетной документации существенно повышает эффективность проведения сверки наличия музейных предметов и оптимизирует процесс каталогизации музейных фондов. Кроме того, наличие электронных копий позволяет свести к минимуму обращение к оригиналам книг поступлений и инвентарных книг, чем обеспечивается сохранность важнейших документов музея.