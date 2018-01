TrueConf объявил об интеграции со Skype for Business

TrueConf анонсировала интеграцию со Skype for Business. Обновление TrueConf Server 4.3.9 позволит пользователям TrueConf и Skype for Business принимать участие в совместных видеоконференциях, совершать звонки и обмениваться сообщениями в чате. Кроме того, аппаратные ВКС-терминалы также могут быть полноценными участниками видеоконференций, а с помощью TrueConf Server абоненты Skype for Business могут совершать звонки на аппаратные терминалы.

Помимо совместных сеансов видеосвязи, пользователи TrueConf могут добавлять абонентов Skype for Business в адресные книги клиентских приложений TrueConf. Клиенты Skype for Business, в свою очередь, могут звонить и создавать конференции с пользователями TrueConf с помощью чат-бота. Например, достаточно ввести команду /call для начала видеозвонка или /conference для создания групповой конференции.

В рамках стратегии TrueConf по улучшению совместимости с широким спектром платформ, систем и приложений для видеоконференцсвязи, специалисты из TrueConf поддержали видеокодек X-H264UC. Нововведение обеспечивает совместимость с решениями Skype for Business 2015 или Lync 2013.

«Мы рады представить программный ВКС-сервер, поддерживающий интеграцию с решениями Microsoft, — отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. - Интеграция позволит абонентам Skype for Business проводить вебинары, которые не требуют от администраторов развертывания дополнительных серверов Skype for Business, а участникам веб-конференций не придется устанавливать дополнительные плагины. Такая совместимость значительно упрощает задачи администрирования системы Skype for Business».

Компания TrueConf продемонстрирует интеграцию со Skype for Business на стенде #11-D126 в рамках Integrated Systems Europe 2018, одной из крупнейших AV-выставок в мире.