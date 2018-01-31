SAP приобретает компанию Callidus Software

SAP SE и Callidus Software Inc. объявили о покупке SAP America компании CallidusCloud, лидера среди облачных решений по управлению эффективностью продаж.

Совет директоров CallidusCloud единогласно одобрил сделку. Цена за акцию составляет $36,00 и представляет собой премию в 21% по сравнении с 30-дневной средневзвешенной ценой за акцию и 28% премию за 90-дневную среднюю цену за одну акцию CallidusCloud. Стоимость предприятия оценивается около $2,4 млрд.

SAP решила финансировать сделку из существующих денежных средств и кредита на приобретение бизнеса. Ожидается, что сделка завершится во втором квартале 2018 года, при условии одобрения со стороны акционеров CallidusCloud, разрешений соответствующих регулирующих органов и других стандартных условий закрытия сделок. Ожидается, что сделка будет нейтральной для компании SAP по прибыли не относящейся к МСФО за акцию в 2018 финансовом году и выгодной в 2019 году.

Сделка откроет перед SAP новые перспективы в сфере управления финансовыми потоками, в том числе в области контроля эффективности продаж (SPM) и настройки ценового предложения (CPQ). CallidusCloud предлагает полный набор решений SPM и CPQ, который включает поддержку и аналитику продаж, а также взаимодействие с клиентами. Объединение активов позволит компаниям представить рынку наиболее полное облачное предложение «Lead-to-Cash». CallidusCloud уже в течение нескольких лет является партнером SAP на основании соглашения о совместных продажах.

CallidusCloud - синергетическое дополнение к портфелю решений SAP, которое значительно укрепляет позиции SAP в области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Решения CallidusCloud адаптированы к конкретным потребностям продавцов и объединяют информацию о продажах, куда относятся ценообразование, льготы и комиссионные выплаты, с системами планирования ресурсов предприятия (ERP). CallidusCloud, как часть SAP, будет связывать фронт и бэк-офисы, выстраивать процесс продаж, отслеживать компенсации и корпоративные цели, а также обеспечивать обмен данными в реальном времени между отраслевым и финансовым департаментами.

«Выстраивание прочных связей и линий взаимодействия между бэк-офисом и фронт-офисом является чрезвычайно важной проблемой в рамках сложившейся потребительской модели экономики», - отметил Билл МакДермотт, генеральный директор SAP. «Наши клиенты сосредоточены на трансформации процесса продаж, обслуживания, маркетинга и торговли. Дополнения от CallidusCloud идеально сочетаются с инновационной стратегией SAP для преобразования фронт-офиса. SAP, в свою очередь, предлагает CallidusCloud глобальные ресурсы для еще более интенсивного роста. Кооперация усилий, двух крупнейших компаний поможет повысить эффективность работы и улучшить жизни людей».

«Мы рады объединить усилия с SAP, - сказал Лесли Стретч, генеральный директор CallidusCloud. «Этот шаг дает нашим клиентам именно то, что они хотят: флагманские решения для продаж Sales Performance (SPM), Sales Execution (CPQ) и Sales Enablement в сочетании с SAP Hybris и SAP S/4HANA. Это комплексный процесс «управления деньгами», который выходит за рамки CRM и управления сквозными бизнес-процессами. Это объединенный фронт-офис и облачный бэк-офис, в котором нуждается любой бизнес 21 века. Кроме этого, стоимость сделки обеспечивает дополнительную ценность для наших акционеров.

Облачная платформа SAP S/4HANA, решения SAP Hybris и Gigya уже помогают компаниям взаимодействовать с потребителями, связывая цепочки спроса и поставок.

Решение SAP Hybris обеспечивает постоянную связь компании и клиента по всем каналам и на любых устройствах. Кроме того, модули SAP Hybris для биллинга и управления прибыльностью предлагают компаниям новые бизнес-модели и пути монетизации. Gigya помогает компаниям сохранить, защитить и поддержать целостность цифровой личности потребителя.

CallidusCloud в сочетании с портфелем SAP располагает мощными инструментами для наращивания продаж и трансформации потребительского вовлечения. Портфолио CallidusCloud усилит экспертизу SAP по продажам за счет планирования и прогнозирования продаж, управления территориями и воронками продаж. Благодаря простому доступу к договорам, гарантийным письмам и обучающим материалам управление данными по продажам в решениях SAP станет еще более эффективным и удобным

Кроме того, благодаря пакету Lead to Money, CallidusCloud стала лидером в сфере облачных решений класса Quote-to-Cash. К этой сфере относятся системы управления эффективностью продаж (SPM), выполнения плана продаж, включая модули для расчета цен и запросов (CPQ), приложения для обучения, вовлечения клиентов и аналитики. SPM-решения CallidusCloud быстро информируют продавцов об их бонусах за продажи конкретных продуктов, ценообразовании и о том, как исключить ошибки при расчете.

CPQ-решения CallidusCloud позволяют продавцам находить и собирать пакеты продуктов, на которые действуют скидки и, которые, соответственно, можно представить конкретному покупателю в магазине в виде спецпредложения. Эти системы также могут автоматически выпускать договоры в режиме реального времени, пока продавец говорит с клиентом. Еще одна часть CallidusCloud – платформа для обучения Litmos.

SAP будет придерживаться стратегии открытости, которая также поддержит интеграцию CallidusCloud со сторонними разработками.

По завершении слияния, SAP рассчитывает консолидировать все модули CallidusCloud в SAP Hybris как часть облачного портфеля SAP. Существующая команда топ-менеджеров останется во главе CallidusCloud. Платформу SAP Cloud Platform планируется использовать для технической интеграции CallidusCloud.