Samsung представила 800 ГБ накопитель Z-SSD для HPC и задач искусственного интеллекта

Samsung Electronics объявила о выпуске 800-гигабайтного (ГБ) твердотельного диска SZ985 Z-SSD для наиболее передовых корпоративных задач, включая супервычисления для анализа искусственного интеллекта.

Разработанный в 2017 году новый диск 800 ГБ Z-SSD является эффективным решением хранения данных для высокоскоростной обработки данных в кеше и данных журналов, а также для других устройств хранения данных корпоративного класса, предназначенных для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на рынках искусственного интеллекта, больших объемов данных и IoT.

«Мы ожидаем, что наша ведущая модель 800 ГБ Z-SSD будет значительно способствовать выпуску на рынок супервычислительных систем нового поколения в скором будущем, что обеспечит большую рентабельность ИТ-инвестиций и исключительную производительность, — сказал Джинман Хан, старший вице-президент подразделения планирования продуктов памяти и разработки приложений, Samsung Electronics. — Мы будем продолжать разрабатывать модели Z-SSD следующего поколения с более высокой плотностью записи данных и более конкурентоспособными характеристиками, чтобы продолжать оставаться лидером отрасли в плане ускорения роста рынка твердотельных дисков премиум-уровня».

Новый диск Z-SSD с одним портом и четырьмя дорожками включает чипы Z-NAND, которые обеспечивают в 10 раз более высокую скорость чтения ячеек по сравнению с чипами 3-битной памяти V-NAND. Кроме того, имеется память 1,5 ГБ LPDDR4 DRAM и высокопроизводительный контроллер. Благодаря наличию некоторых из самых передовых в отрасли компонентов, модель 800 ГБ Z-SSD обеспечивает в 1,7 раза большую скорость произвольного чтения (750 тыс. операций ввода-вывода в секунду (IOPS)) и в пять раз меньшую задержку записи (16 мкс) по сравнению с моделью NVMe SSD PM963 на базе чипов 3-битной памяти V-NAND. Модель Z-SSD также обеспечивает скорость произвольной записи до 170 тыс. операций ввода-вывода в секунду.

Благодаря своей высокой надежности новый твердотельный диск 800 ГБ Z-SSD гарантирует до 30 перезаписей диска в день (DWPD) в течение пяти лет, т. е. 42 петабайта. Это означает, что можно сохранить около 8,4 млн фильмов Full HD размером 5 ГБ в течение пятилетнего периода. Надежность нового диска Z-SSD еще больше подчеркивается средней наработкой на отказ (MTBF) в два миллиона часов.

Компания Samsung представит новые диски Z-SSD с объемом памяти 800 ГБ и 240 ГБ, а также связанные с ними технологии на конференции ISSCC 2018 (Международная конференция по твердотельным интегральным схемам), которая будет проходить 11–15 февраля в Сан-Франциско.