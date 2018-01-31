«Ростелеком» и «Глобус-Телеком» ускорили работу ИС МФЦ ЯНАО

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «Глобус-Телеком» завершили вторую очередь масштабного телекоммуникационного проекта для сети Многофункционального центра Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ходе проекта в МФЦ округа была внедрена информационная система поддержки эксплуатации и инвентаризации информационных ресурсов, которая входит в сертифицированный комплекс «СКИТ».

Результат проведенных работ отразился, прежде всего, на скорости обработки запросов в ИТ-системе оператором МФЦ. Для этого на постоянный контроль конфигураций было поставлено 416 единиц автоматизированных рабочих мест (АРМ). Система своевременно выявляет внештатные ситуации в функционировании аппаратных и программных компонентов АРМ и моментально информирует об инцидентах ИТ-специалистов. Работа ИТ-подразделения МФЦ на опережение позволит не допустить простоев в работе операторов по причине перебоев в работе компьютеров.

Автоматизация процессов контроля конфигураций и профилактики компьютерной техники территориально-распределённых отделов МФЦ ЯНАО обеспечит стабильность функционирования информационных ресурсов, а также предотвратит программно-аппаратные неисправности компьютеров.

Кроме того, автоматизация процессов позволит ускорить работу сотрудника МФЦ с информационными системами.

«Основная задача реализованного проекта – обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры МФЦ округа, – отметил Сергей Рыбаков, ИТ-директор компании «Глобус-Телеком». – От этого напрямую зависят качество жизни населения целого региона России. «СКИТ» с поставленной задачей справился. Наш ИТ-комплекс является готовым продуктом для использования в инфраструктурах различных организаций, в которых необходимо автоматизировать процессы постоянного учета и инвентаризации информационных ресурсов».

«Успешное введение в эксплуатацию информационной системы прошло на территории всего Ямало-Ненецкого автономного округа, - сказал представитель МФЦ. – Важно, чтобы граждане, обращающиеся в государственные ведомства через сеть Многофункционального центра на Ямале, а такая возможность есть в 18 муниципальных образованиях округа, получали услуги быстро и качественно. Именно для этого происходит своевременная модернизация информационных систем Центра. Как результат проведенных работ, ожидаем в первом полугодии 2018 года сокращения времени на обслуживание одного посетителя и времени ожидания в очереди».

«Основной тренд последних лет в области разработки и функционирования информационных систем – максимальная автоматизация процессов и создание защищенной среды для обеспечения бесперебойного функционирования, - отметил Александр Оболтин, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома». – Компания «Ростелеком» обладает компетенциями и опытом в реализации подобных проектов, и наш партнерский проект с МФЦ Ямала станет, полагаю, еще одним важным этапом в формировании комфортной информационной среды во взаимодействии граждан и государственных ведомств».

Результаты проекта, реализованного в МФЦ ЯНАО, подтвердили, что разработка актуальна с учетом утвержденной Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.