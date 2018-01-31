Российский разработчик систем защиты веб-ресурсов Attack Killer стал резидентом «Сколково»

Attack Killer (входит в ГК InfoWatch), российский разработчик систем управления комплексной защитой веб-ресурсов, стала участником кластера информационных технологий инновационного центра «Сколково». Соответствующее решение было принято членами экспертного совета «Сколково», который подтвердил уникальность технологий Attack Killer для защиты веб-ресурсов от хакерских взломов, DoS и DDoS-атак, кражи конфиденциальной и платежной информации.

«Мы рассчитываем, что участие в “Сколково” поможет привлечь дополнительную экспертизу компаний ИТ-кластера в развитие платформы Attack Killer как комплексного центра управления инструментами информационной безопасности предприятий, а также будет способствовать продвижению на российском и международных рынках, — отметил вице-президент ГК InfoWatch, генеральный директор Attack Killer Рустэм Хайретдинов. — Эксперты фонда единогласно сошлись во мнении, что команда исследователей, менеджеров и разработчиков Attack Killer обладают необходимыми компетенциями, опытом и потенциалом для успешной реализации проекта по созданию такого центра».

Продуктовый портфель компании включает решение InfoWatch Attack Killer — комплексную систему автоматической защиты интернет-банкинга, торговых площадок, порталов госуслуг, систем групповой работы, интернет-магазинов и других веб-ресурсов, а также решение InfoWatch Appercut — сканнер исходного кода бизнес-приложений на наличие уязвимостей. В архитектуре решений Attack Killer заложены технологии искусственного интеллекта и машинного обучения — самообучающиеся алгоритмы способны обнаруживать и устранять практически все известные атаки и уязвимости.