«Родник» представил новую модель защищенного планшета Darveen RTC-100/110

НПП «Родник» представило защищенные 10,4-дюймовые планшеты с сенсорным экраном производства Darveen Technology на процессорах Intel Atom.

Планшетный компьютер RTC-100/110 на процессорах (по выбору) Intel Dual Core Atom E3827 с частотой 1.75 ГГц (Bay Trail) либо Intel Atom N2600 1.6 ГГц Dual Core Processor (Cedar Trail) поддерживает работу 64-битных операционных систем Windows Pro и Embedded.

Планшет оснащен множеством каналов сбора данных, в том числе встроенной NFC, сканером штрих-кодов, устройством чтения смарт-карт, устройством считывания карт с магнитной полосой.

Планшетные компьютеры серии RTC-100/110 выполнены в защищенных корпусах. Им не страшны удары, вибрации, низкие и высокие температуры эксплуатации. Несмотря на усиленный корпус с защитой IP65, планшет довольно компактный и имеет вес 1,3 кг. Он оснащен функцией «горячей замены батареи».

При необходимости возможна установка модуля 4G LTE, глобальной навигационной спутниковой системой (GNSSGPS / ГЛОНАСС), Bluetooth 4 и беспроводной сети 802.11 AC, а также увеличение SSD-памяти. При помощи этого планшетного компьютера можно с легкостью установить стабильную связь и оперативную передачу данных.

Планшет Darveen способен решать различные задачи автоматизации, приложений Интернета вещей (IOT), использоваться в комплексных решениях: при управлении автопарками, складскими хозяйствами, а также логистической безопасности транспортных средств.

Основные характеристики серии RTC-100/110: защита от ударов, вибраций, влаги и пыли по стандартам IP65, MIL-STD-810G; расширенный диапазон рабочих температур от -20 °C до +50 °C; сенсорный емкостной или резистивный экран на выбор; дисплей с функцией чтения при солнечном свете; батарея повышенной емкости 4200 мАч; ГЛОНАСС, NFC, RFID, 4G LTE, считыватель смарт-карт, устройство считывания карт с магнитной полосой; операционная система на выбор: Windows Embedded 8.1 Industry 64-бит, Windows Embedded Standard 7 64-бит, Windows 7 Professional 64-бит, Windows Embedded Standard 8 64-бит.