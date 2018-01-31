Дочернее предприятие ЦРПТ «Инвента» обеспечит рынок фискальными накопителями

«Инвента», дочернее общество Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), вышло к предприятиям Свердловской области с предложением обеспечить их в кратчайшие сроки необходимым объемом фискальных накопителей (ФН). В регионе не исключают возникновения дефицита техники.

Для ЦРПТ производство фискальных накопителей – новое направление деятельности. Появление на рынке новых производителей сбалансирует цены и позволит избежать слухов о дефиците накопителей.

«Инвента» является производителем ФН-1.1 с максимальным сроком действия ключей фискального признака 15 мес. и 36 мес.

Фискальные накопители «Инвенты» включены в реестр ФНС приказами ЕД-7-20/1088@ от 26.12.2017 г. и ЕД-7-20/1108@ от 28.12.2017 г. соответственно, прошли все необходимые сертификационные испытания и полностью поддерживают не только современные форматы фискальных данных 1.1, но обратно совместимы с версиями 1.0 и 1.05.

«В настоящий момент мы готовы обеспечить рынок второй волны реформы кассовой техники своей продукцией», – сказал генеральный директор «Инвенты» Андрей Шемаханов.

Центр развития перспективных технологий создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов.

«ЦРПТ постоянно изучает рынок, мы не исключаем покупок компаний, разработки и компетенции которых будут полезны для реализации наших проектов, – отметил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. – Производство фискальных накопителей также создаст необходимую синергию с проектом цифровой маркировки и прослеживания товаров, созданием единого каталога товаров».