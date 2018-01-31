«Билайн» стал оператором фискальных данных

«Билайн» получил лицензию на обработку фискальных данных. Соответствующее решение Федеральной налоговой Службы (ФНС) России закреплено внесением компании в реестр Операторов Фискальных Данных (ОФД). Полученный статус позволит в ближайшее время представить бизнес-клиентам сервис обработки фискальных документов, соответствующих требованиям законодательства РФ.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент «Вымпелком», отметил: «Получение разрешения на обработку фискальных данных позволит нам дать нашим клиентам нужный и удобный сервис для осуществления расчетно-кассовых операций, как в области В2С, так и в области В2В. Билайн стремится становится все более надежным партнером для предпринимателей, помогая им развивать бизнес через наши инновационные решения».

Андрей Назаров, сопредседатель «Деловой России», сказал: «Бизнес приветствует, что «Билайн» готов запускать новый продукт для поддержи малых и средних предпринимателей».