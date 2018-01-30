VMware vCloud Director в облаке Cloud4Y обновлен до версии 9.0

Cloud4Y объявила о том, что решение VMware vCloud Director (vCD), помогающее корпоративному облачному провайдеру предоставлять услуги множественной аренды IT-инфраструктуры (Multi-Tenant Infrastructure-as-a-service, IaaS), обновлено до последней версии 9.0.

В конце 2017 года специалистами Cloud4Y была проведена валидация инфраструктуры и тестирование функционала портала «самообслуживания» (Tenant portal) vCloud Director версии 9.0. Чуть позже новые возможности vCD и полностью обновлённый пользовательский интерфейс на HTML5 стали доступны для клиентов провайдера.

Среди функциональных улучшений следует отметить функцию Multisite, позволяющую предоставить единый вход арендатору, имеющему несколько виртуальных центров обработки данных (Org vDC) под управлением разных vCD; возможность использовать распределенный логический маршрутизатор (Distributed Logical Router) для управления потребностями маршрутизации между двумя или более сетями Org vDC; поддержку транкинга для внешних сетей и Routed Org Networks; возможность расширить интерфейс пользователя Tenant Portal с помощью vCD UI extensibility framework; поддержку базу данных PostgreSQL в качестве внешней базы данных, помимо MS SQL и Oracle; и поддержку latency между vCenter Server и vCloud Director до 100 миллисекунд.

Также в vCloud Director 9.0 появляются группы безопасности (Security Groups), которые помогают динамически определять и применять политики безопасности. Администратор арендатора может в режиме самообслуживания определить критерий соответствия отдельных виртуальных машин через группы безопасности, а политики DFW (Distributed Firewall) могут применяться к этим группам безопасности.

Статистику своих VM клиенты теперь могут смотреть сами через Tenant Portal с помощью 'Monitoring Chart'. vCloud Director собирает и хранит различные показатели по производительности ВМ. Эти метрики включают данные по использованию CPU/памяти/хранилища виртуальной машины, средней латентности операций с дисками и прочее. Мониторинг и метрики VM могут быть использованы, для принятия решений, основанных на фактах, с целью получить максимальную выгоду в пределах используемых ресурсов.

«Мы определяем постоянное улучшение деятельности организации как ее обязательную цель, а повышение качества оказываемых услуг является важным условием для поддержания высокой конкурентоспособности компании. vCloud Director 9.0 обновляет процесс выполнения повседневных операций с виртуальной инфраструктурой как с нашей стороны, так и арендаторами. Новый функционал и более удобный и эффективный пользовательский интерфейс на HTML5 являются важными элементами процесса постоянного улучшения. Его цель - повысить вероятность высокой удовлетворенности наших клиентов», - отметил генеральный директор Cloud4Y Николай Фокин.