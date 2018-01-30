Сбербанк открыл крупнейший в Европе Trading Floor

В головном здании Сбербанка открыт новый Trading Floor, который стал крупнейшим в Европе.

Площадь Trading Floor превышает 4000 кв. м. В нём создано более 400 рабочих мест.

На третьем этаже головного здания Сбербанка расположены подразделения продаж, трейдинга, структурных продуктов, электронных рынков. На четвёртом — инвестиционный банкинг, аналитическое управление, управление бизнес-менеджмента и развития.

На каждом рабочем месте трейдера и сейлза предусмотрена возможность установки до 8 персональных компьютеров и до 12 мониторов. Трейдинг оснащён двумя светодиодными экранами, расположенными по периметру атриума.

Trading Floor Сбербанка — единственный в России, оснащённый суммарно одним из самых больших светодиодных экранов в мире с таким высоким разрешением (шаг пикселя — 1,2 мм).

«Глобальные рынки всегда были одним из самых высокотехнологичных бизнесов, и Сбербанк всегда задавал в этом тренд, — отметил вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов. — Наш новый Trading floor — одна из самых современных международных площадок, что позволяет нам максимально оперативно предоставлять нашим клиентам сервис высочайшего уровня».