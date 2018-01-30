«Сбербанк Лизинг» реализует первые сделки в системе E-Leasing

«Сбербанк Лизинг» совместно со Сбербанком реализовали стандартную сделку по предоставлению ПО «РосДорСтрой» в лизинг дорожно-уборочной техники на сумму более 320 млн руб.

Поставщиком техники выступил «Меркатор Холдинг». Это первая крупная сделка, реализованная полностью через систему электронного документооборота E-Leasing, от сбора документов до подписания договоров.

Сервис E-Leasing значительно упростил документооборот между клиентом и лизинговой компанией, способствовал сокращению сроков рассмотрения сделки и обеспечил условия для оперативного и эффективного взаимодействия сторон соглашения. В дальнейшем E-Leasing послужит основой для перехода АО «Сбербанк Лизинг» на электронный документооборот в рамках государственной программы «Информационное общество».

«Система E-Leasing оправдала ожидания и проявила себя как действительно эффективный инструмент упрощения лизинговых сделок, который открывает новые возможности для наших текущих и потенциальных клиентов, — отметил член правления, заместитель генерального директора «Сбербанк Лизинг» Денис Яклаков. — E-Leasing повысит прозрачность сделок и позволит нашим клиентам получить максимум преимуществ от применения современных технологий».

E-Leasing — сервис юридически значимого электронного документооборота. Основное преимущество новой системы в том, что она позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота и подписывать договоры в режиме «онлайн», вне зависимости от расстояния между контрагентами, вида деятельности и масштабов бизнеса. Внедрение системы электронного документооборота помимо удаленного взаимодействия с клиентом дает возможность контролировать сроки и полноту предоставления документов и значительно сократить время до подписания сделки.

Сервис E-Leasing предоставляется клиентам и партнерам АО «Сбербанк Лизинг» бесплатно при наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП).