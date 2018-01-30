«Руссофт» поможет «Ростелекому» в программе инновационного развития и импортозамещении

В Санкт-Петербурге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между макрорегиональным филиалом «Северо-Запад» «Ростелекома» и некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «Руссофт» (НП «Руссофт»).

Подписи под документом поставили вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелеком» Андрей Балаценко и президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.

Целью подписанного соглашения является реализация Программы инновационного развития «Ростелекома», а также совместная разработка и внедрение отечественных технологий и решение задач импортозамещения до 2020 года и далее.

Результатом сделки станет развитие сотрудничества путем осуществления совместных проектов, организации семинаров и конференций, обмена идеями, информацией, опытом, а также координации в части разработки новой продукции, решения задач импортозамещения и внедрения инновационных технологий.

Обе стороны заинтересованы в партнерстве для создания перспективных решений и предоставления новых услуг в самых конкурентных секторах IT-технологий, таких как: искусственный интеллект, машинное обучение, квантовые технологии, мультимодальная биометрическая идентификация человека, работа с большими данными и пр.

«Для нашей компании подписание соглашения с НП «Руссофт» означает продолжение практики организованного взаимодействия с крупными объединениями бизнеса. «Ростелеком» является партнером государства в реализации программы «Цифровая экономика»: мы создаем отечественную инфраструктуру хранения и обработки данных. Нам очень важно получать обратную связь от всех заинтересованных сторон, чтобы мы могли гибко и адекватно работать над развитием проектов по информационному развитию общества. Только общими усилиями возможно приблизить электронное будущее, сделать цифровую среду комфортной и безопасной для россиян», – отметил Андрей Балаценко.

Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров отметил: «Соглашение о сотрудничестве с «Ростелекомом» открывает новые возможности для разработчиков ПО, входящих в «Руссофт» и ИТ-кластер Санкт-Петербурга. В лице «Ростелеком» мы получаем технологического партнера для отработки своих решений и предоставления услуг на инфраструктуре крупнейшего российского оператора связи. И что еще более важно — мы приобретаем квалифицированного партнера для реализации совместных проектов построения систем передачи данных национального и наднационального уровня, защищенных на основе новых физических принципов. Это путь к выращиванию глобальных игроков и к завоеванию значимой доли мирового рынка».