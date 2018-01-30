Polymetal моделирует сценарии развития месторождений с помощью Anaplan

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению системы финансового моделирования на базе платформы Anaplan в компании Polymetal.

Polymetal – один из крупнейших в мире производителей первичного серебра, вторая ведущая золотодобывающая компания России. Ведет добычу драгоценных металлов в четырех регионах страны (Магаданская и Свердловская область, Хабаровский край, Чукотка), а также в Казахстане и Армении. Polymetal самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений – от геологоразведки до эксплуатации.

Ключевой элемент стратегии – создание перерабатывающих центров (хабов), которые позволяют максимально эффективно и ответственно использовать финансовые и человеческие ресурсы, способствуют достижению повышенной доходности на инвестированный капитал. В ноябре 2011 года Polymetal первой из российских компаний получила премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже (тиккер POLY). Акции компании входят в индексы FTSE 250 и FTSE Gold Mines.

Для задач финансового моделирования Polymetal использовал MS Excel. Однако, понимая все ограничения этого инструмента (невозможность оперативно консолидировать данные, собирать несколько версий отчетности, моделировать долгосрочные сценарии развития компании в зависимости от изменения различных макропараметров и анализировать эффективность приобретения новых месторождений), руководство компании приняло решение о переходе на новую систему, которая перенесла бы процесс моделирования на новый уровень. Для решения задачи была выбрана одна из самых инновационных облачных платформ для планирования – Anaplan. Партнером по развертыванию системы стал российский партнер Anaplan, ГК «Корус Консалтинг».

Перед проектной группой интегратора стояла задача в кратчайшие сроки усовершенствовать существующие практики моделирования, стандартизировав подход к формированию финансовых моделей всех месторождений компании, переложить его на новую платформу и добавить возможности сценарного анализа и визуализации данных.

«Anaplan – один из лидеров на рынке решений для бюджетирования, бизнес-планирования и финансового моделирования благодаря широкой функциональности, активному развитию платформы, высокой производительности и уникальной архитектуре. Это позволяет внедрять Anaplan крупным компаниям и корпорациям и настраивать очень детальные модели планирования, будь то финансовое планирование, планирование продаж, персонала или других аспектов бизнеса», – отметил Всеволод Тепляков, руководитель направления «Бизнес-планирование» департамента CPM ГК «Корус Консалтинг».

Проект был завершён в рекордно короткие сроки – 2,5 месяца. За это время в системе были реализованы модель месторождений с учетом специфики производственных процессов всех месторождений, модель горно-перерабатывающего комбината, консолидированная модель группы и сценарное моделирование.

«Отличием этого проекта от других аналогичных проектов стало то, что мы смогли отказаться от этапа «Создание методологии» и с первых дней проекта реализовывали модель непосредственно в системе. Модель автоматизировалась буквально “с колес”: требования заказчика реализовывались непосредственно в Anaplan в короткие сроки. Так, эталонная модель месторождения в системе была создана уже через месяц после начала проекта, а дальше поэтапно наращивалась функциональность системы: добавлялась специфика других месторождений, настраивалась консолидация, сценарное моделирование, аналитические панели и т.п.», – сказала Дарья Сидорова, руководитель проектов департамента CPM ГК «Корус Консалтинг».

«Проект в Polymetal, одном из лидеров золотодобывающей отрасли в России, ценен для нас по нескольким причинам. Во-первых, коллеги решили использовать Anaplan для стратегического финансового планирования, что позволяет не только получить наивысшую отдачу для бизнеса, но и максимально использовать ключевые преимущества нашей платформы – такие, как сценарность, гибкость и скорость реакции на изменения. Во-вторых, использовался естественный, "родной" для Anaplan подход "творческого моделирования" и совместного уточнения поставленных задач непосредственно в ходе реализации системы, что, в том числе, объясняет короткие сроки проекта. Наконец, мы были очень впечатлены степенью вовлечения и заинтересованностью в результате высшего руководства компании – нам действительно дали понять, что компания ищет и хочет внедрить инструмент стратегического управления бизнесом. Благодарим Polymetal и желаем ей новых"золотых" проектов на платформе Anaplan», – отметил Евгений Велесевич, директор по России и СНГ Anaplan.

«Инвесторы, менеджмент компании и аудиторы предъявляют высокие требования к качеству информации, содержащейся в наших финансовых моделях. Благодаря новым возможностям системы финансового моделирования на базе Anaplan, мы рассчитываем повысить достоверность информации, сократить сроки формирования отчетности и, главное, получить удобный инструмент для принятия решений, в том числе для оценки эффективности активов в зависимости от различных макропараметров. – сказал Максим Назимок, заместитель генерального директора по финансам Polymetal. – Мы уже начали работать с системой, где формируем финансовую модель весь срок жизни по восьми действующим месторождениям и перерабатывающим хабам компании и планируемым проектам. В Anaplan мы можем онлайн смоделировать различные сценарии развития, провести анализ и выбрать тот вариант, который считаем наиболее оптимальным с точки зрения интересов компании. Раньше на решение таких задач с помощью электронных таблиц уходили дни, а онлайн-доступ всех заинтересованных пользователей к единой версии модели был невозможен. Мы очень рады, что нашим партнером по внедрению стал “Корус Консалтинг”. Богатый опыт ее сотрудников не только в автоматизации, но и в умении слушать и слышать клиента, понимать его потребности, очень помогли нам получить удобный инструмент решения наших задач в короткие сроки».