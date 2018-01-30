PocketBook представила ридер с цветной подсветкой и облачными функциями. Цена

PocketBook представила флагманскую модель PocketBook 740. Это первый покетбук с двухядерным процессором, который обеспечил прирост скорости работы в среднем на 40%. Кроме того, ультратонкие рамки вокруг дисплея позволили оснастить модель большим 7,8-дюймовым экраном, оставив габариты устройства на уровне, сравнимом со стандартными 6-дюймовыми моделями.

Дополняет картину новый облачный сервис PocketBook Cloud. Он позволяет синхронизировать книги, закладки и настройки между покетбуком и приложениями для чтения, доступными для устройств на платформах Android и iOS.

Как и прочие ридеры с крупными экранами, PocketBook 740 лучше стандартных 6-дюймовых моделей подходит для работы с разного рода схемами, таблицами, диаграммами, формулами и графиками. Которые встречаются в технической, научной, учебной и бизнес-литературе. Кроме того, благодаря большому 7,8-дюймовому экрану PocketBook 740 является отличным вариантом для чтения «дома на диване»: перед вами не просто книга, а фактически крупноформатный электронный журнал.

У нового PocketBook 740 есть четыре ключевые особенности, которые отличают новинку от всех предыдущих моделей PocketBook и вообще от большинства ридеров, присутствующих сегодня на рынке.

Первая ключевая особенность PocketBook 740 – тонкие рамки вокруг экрана. Этот тренд в конце 2017 – начале 2018 года стал одним из главных на рынке смартфонов, позволив создавать 6-дюймовые модели с габаритами 5,5-дюймовых. С появлением PocketBook 740 тренд «узких рамок» приходит и на рынок ридеров. Благодаря небольшим отступам слева, справа и сверху от экрана, а также максимально компактному клавишному блоку

7,8-дюймовый PocketBook 740 лишь незначительно крупнее 6-дюймовых моделей. При этом новинка ощутимо компактнее и на 30% легче большого ридера PocketBook предыдущего поколения – 8-дюймового PocketBook 840 Ink Pad 2. По весу – он не превышает 210 г – PocketBook 740 вполне сравним с моделями с диагональю 6 дюймов.

PocketBook 740 получил 7,8-дюймовый экран E Ink Carta с разрешением 1872 х 1404 точки. Плотность пикселей достигает 300 ppi, так что человеческий глаз не способен разглядеть отдельные точки. За счет этого изображение максимально четкое и плавное.

Второй ключевой особенностью PocketBook 740 выступает подсветка экрана с возможностью регулировки цветовой температуры, ранее (в конце 2017 года) реализованная в модели PocketBook 631 Plus.

Подсветка в PocketBook 740 может быть разных цветов – от белого до ярко-оранжевого. Есть и промежуточные варианты: желтоватый, желтый, светло-оранжевый и так далее. Теплые оттенки успокаивают зрительный аппарат и организм в целом, так что при чтении перед сном следует делать подсветку именно желтой или оранжевой. PocketBook 740 способен менять цвет автоматически: с каждым следующим часом в течение дня свет становится все теплее и теплее, чтобы к ночи быть оранжевым. В итоге пользователь расслабляется и быстрее засыпает.

Технология регулировки цветовой температуры подсветки экранов E Ink бывает двух типов. Первая – китайская разработка, которая увеличивает расход энергии процентов на 30%. Именно такой китайский вариант регулировки цветовой температуры подсветки реализован в подавляющем большинстве ридеров, представленных в продаже на российском рынке. В моделях же PocketBook используется второй вариант – фирменная регулируемая подсветка от E Ink, компании, которая разрабатывает одноименные экраны. Ридеры-покетбуки с такой подсветкой не отличаются по энергопотреблению от обычных моделей с однотонной подсветкой экрана.

Третья ключевая особенность PocketBook 740 – двухъядерный процессор, впервые использованный в ридерах компании. Он дает следующие преимущества: скорость работы устройства (в том числе и перелистывания страниц) выросла на 40%; открытие «тяжелых» файлов (например, PDF весом в 20-30 Мб) занимает не 20 секунд, как раньше, а не более 5 секунд; выход из спящего режима занимает не 20 секунд, как у предыдущих моделей, а 1 секунду. То есть PocketBook 740 сравним в этом плане с современными смартфонами: нажал на клавишу включения – и устройство сразу же готово к работе.

Четвертая ключевая особенность PocketBook 740 – новый облачный сервис PocketBook Cloud. Он позволяет хранить библиотеку, а также данные о закладках и настройках чтения в облаке, синхронизируя их между PocketBook 740 и приложениями PocketBook для смартфонов и планшетов (есть версии для iOS и Android). Таким образом пользователь может начать читать книгу на смартфоне или планшетном компьютере и продолжить на ридере – ровно с того же места и с теми же настройками. Верно и обратное: можно начать читать на ридере и потом продолжить на смартфоне или планшете. В будущем сервис PocketBook Cloud также появится в модели PocketBook 631 Plus, он будет добавлен с помощью обновления прошивки.

Продажи PocketBook 740 начинаются 30 января 2018 года. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 14 999 руб.

При покупке ридера на официальном сайте PocketBook пользователь получает в подарок дополнительный год гарантии. Таким образом гарантийный срок составляет 3 года, а не 2, как при покупке в других магазинах.