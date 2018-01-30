НСК, «Первый канал» и SPB TV представили решение для легального интернет-вещания

НСК, «Первый канал» и SPB TV (технологический разработчик) объявляют о коммерческом запуске универсального технологического решения, позволяющего участникам рынка начать легальное вещание прямого эфира телеканалов на своих платформах в интернете с учетом правовых и коммерческих интересов телеканалов.

В настоящий момент по данным Аналитического центра НСК только эксклюзивная интернет-аудитория, которая заинтересована в телесмотрении составляет 7,4 миллионов человек. Одновременно с этим увеличивается количество аудитории, которая предпочитает смотрение ТВ через OTT ресурсы (не отказываясь от традиционного смотрения в эфире). В 2016 году было зафиксировано, что 37% процентов от общего приема телесигнала приходилось на OTT TV, «цифровой кабель» и спутниковое ТВ. К 2020 году Аналитический центр НСК прогнозирует увеличение этой доли до 50%.

Одним из препятствий на пути развития легального рынка онлайн-видео в России до сих пор остаются противоречия между телеканалами-вещателями и независимыми от них ОТТ-сервисами (онлайн-кинотеатрами).

Стремясь к увеличению своей аудитории, ОТТ-сервисы приобретали лицензии кабельных операторов связи и на этом основании осуществляли вещание эфирных версий телеканалов 1 и 2 мультиплексов на своих платформах в интернете: на вебсайтах, в мобильных устройствах, в приложениях для Smart TV, а также посредством set-top-box.

Телеканалы неоднократно указывали на то, что существующее законодательство, по их мнению, не дает онлайн-кинотеатрам права на вещание эфирных версий в сети интернет. Вещание эфирных версий в ОТТ-среде независимыми операторами давало им конкурентное преимущество по сравнению с телеканалами, которые в соответствии с накладываемыми на них ограничениями со стороны правообладателей не всегда имеют возможность осуществлять вещание эфирного контента на собственных интернет-ресурсах. Вещатели не получали доступа к данным о телесмотрении на сторонних ОТТ-платформах и были лишены возможности монетизировать там свою растущую интернет-аудиторию.

Представители ряда крупнейших ОТТ-сервисов согласились с доводами вещателей и выразили готовность перейти на трансляцию легальных интернет-версий, предоставляемых телеканалами, а некоторые из них уже сделали это. Вместе с этим они указывали на то, что оперативное и эффективное выполнение всех требований вещателей, включая интеграцию рекламных возможностей, может быть осуществимо только при наличии доступного для них и единого для всех технологического решения.

По рекомендации Министерства связи и массовых коммуникаций, компания НСК, «Первый канал» и компания SPB TV разработали и запустили в коммерческую эксплуатацию системное технологическое решение, которое позволяет обеспечивать ОТТ-операторов бесплатными версиями предоставляемых телеканалами сигналов (в том числе в формате Full HD) для трансляции в сети интернет по принципу «одного окна»% обеспечивает телеканалам доступ к данным об их аудитории на ОТТ-платформах; позволяет телеканалам контролировать распространение контента и снижает уровень его нелегального распространения; обеспечивает телеканалам реализацию их рекламных возможностей (монетизацию) при вещании в интернете без технических задержек и дополнительного трафика.

На платформе сейчас присутствуют: «Первый канал», «МУЗТВ», «Россия 1», «Россия 24», «Пятый Канал». Завершается интеграция пакета телеканалов «Мир». Также решение реализовано на платформе российского оператора связи МТС – «МТС ТВ». В настоящий момент идет процесс присоединения к проекту OTT-площадок. В частности, SPB TV, Persik.by, ProximaTV, МТС ТВ, BonusTV (Synterra), Ростелеком, НТВ+ (мультискрин) осуществляют трансляцию контента Первого канала через платформу НСК.