НИИ «Восход» внедрил разработки Ростеха в систему выдачи электронных виз

НИИ «Восход» перевел на отечественное ИТ-оборудование российскую систему выдачи электронных виз. С 1 января 2018 года граждане 18 государств смогут посетить Сахалин и Камчатку по электронным визам, оформленным с использованием российских разработок.

С 2017 года граждане 18 государств могут посетить Дальний Восток по упрощенному режиму, бесплатно оформив и получив визу через интернет-представительства посольств России за рубежом.

Первые два пункта пропуска заработали в морском порту Владивостока и аэропорту «Кневичи» в августе 2017 года. С 1 января 2018 года по электронной визе можно посетить Сахалин, Камчатку и Приморский край через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан» и «Махалино»; автомобильные пункты «Полтавка» и «Турий Рог»; морские пункты «Посьет», «Славянка», «Петропавловск-Камчатский» и «Корсаков».

Выдача электронных виз происходит на базе системы «Мир», ядро которой — межведомственный резервируемый центр обработки данных — функционирует на 130 отечественных серверах «Эльбрус», размещенных в собственном дата-центре НИИ «Восход».

Система обеспечивает межведомственное взаимодействие структур, участвующих в процессе выдачи электронных виз: МИД России, Минкомсвязи России, ФСБ России и МВД России. Использование российского ИТ-оборудования гарантирует высокий уровень защиты данных и системы в целом от несанкционированного доступа и хакерских атак.

«Серверы зарубежных производителей замещены отечественными четырехпроцессорными вычислительными комплексами Эльбрус 4.4-2U на базе отечественных микропроцессоров Эльбрус-4С. В составе Госкорпорации Ростех над созданием этой техники работает Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И. С. Брука. Это на 100% отечественный продукт, который полностью соответствует требованиям в части защиты информации», - сказали в аппарате радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех.

На текущий момент электронные визы получили 7500 иностранных граждан, из них въехали 4675 и покинули Российскую Федерацию 4565 человек. Больше всего упрощенным режимом спешат воспользоваться граждане Китая и Японии.

Система «Мир» объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и государственную информационную систему миграционного учета. «Мир» позволяет повысить степень защиты документов, удостоверяющих личность, эффективность пограничного контроля и мер по борьбе с незаконной миграцией, повысить полноту, достоверность и актуальность данных миграционного и регистрационного учета.

В состав системы входят ведомственные сегменты МВД России, Минкомсвязи России, Минфин России, Минобороны России, МИД России, ФСБ России, Минтранс России и Росморречфлота.