MCN Telecom ввел в эксплуатацию комбинированный узел местной и зоновой связи в Санкт-Петербурге

Десятый лицензированный оператор МгМн связи объявляет о запуске комбинированного зонового и местного узла телефонной сети во втором по численности городе России, Санкт-Петербурге. Наличие собственных зоновых узлов связи в Москве и Северной столице позволяет MCN Telecom предлагать абонентам наиболее выгодные тарифные планы на голосовую связь, осуществлять маршрутизацию звонков как на мобильные, так и на городские номера в названных регионах, пропускать трафик между городами и странами по оптимальным ценам.

Строительно-монтажные работы по возведению нового сооружения связи, расположенного на ул. Большая Морская, 18, завершились в IV квартале 2017 г. Общая монтированная емкость узла составляет 11 000 номеров, нумерация выделена в коде географически определенной зоны АВС – 812. Выход на телефонную сеть связи общего пользования РФ осуществляется через ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпелком», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС».

«Развитие инфраструктуры связи считаем приоритетным направлением, поэтому продолжаем строить местные узлы и завершаем ввод в эксплуатацию фрагмента МгМн сети в оставшемся Поволжском федеральном округе. На сегодняшний день коммерческие услуги местной, международной и междугородней связи предоставляем в 26 регионах страны. Зоновые узлы имеем в Москве и Санкт-Петербурге. Наличие транзитной инфраструктуры позволяет приземлять трафик по себестоимости и предлагать абонентам по-настоящему оптимальные тарифы сразу на все виды услуг: местную, междугороднюю, международную связь в названных регионах», - уточняет генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Напоминаем, в декабре прошлого года оператор объявил о коммерческом запуске МгМн-сети в Южном федеральном округе и сообщил о планах ввода в эксплуатацию Поволжского федерального округа в I квартале 2018 года. Планы MCN Telecom по расширению географии присутствия не изменились: компания собирается оказывать услуги местной связи в 45 городах до конца 2018 г.

