Maykor обеспечит стабильную работу ГАС «Выборы» на Дальнем Востоке

Maykor сообщила о продлении сотрудничества с ФГКУ «Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» в рамках реализации проекта по обеспечению функционирования Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» (ГАС «Выборы»).

В 2018 году аутсорсер продолжит обеспечивать функционирование комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС «Выборы» на территории девяти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Согласно контракту, в зону ответственности Maykor входят такие задачи, как оснащение избирательных комиссий комплексами средств автоматизации ГАС «Выборы», обеспечение бесперебойной работы и своевременное техническое обслуживание системы, а также проверка условий использования порядка 20 тысяч программно-технических средств.

В период подготовки и проведения выборов специалисты компании осуществляют техническую поддержку функционирования комплексов средств автоматизации региональных фрагментов системы, оперативно устраняя неисправности в соответствии с высокими требованиями SLA. В течение всего времени проведения выборов горячая линия технической поддержки и сервисные бригады Maykor работают в режиме 24/7.

ГАС «Выборы» предназначена для информационного обеспечения и автоматизации деятельности ЦИК РФ и избирательных комиссий нижестоящих уровней - региональных, окружных и территориальных.

Система состоит из специализированных комплексов средств автоматизации информационных процессов подготовки и проведения выборов и референдума. Сегодня ГАС «Выборы» - это передовое технологическое решение для учета избирателей, планирования этапов избирательных кампаний, контроля за поступлением и расходованием средств избирательных фондов, подведения результатов голосования, а также для других задач, которые возникают перед избирательными комиссиями.

Обеспечение бесперебойной работы всех элементов системы ГАС «Выборы» является одной из наиболее приоритетных задач в рамках организации выборов, поскольку система обеспечивает предельную точность, скорость обработки информации и доведения до сведения общественности результатов голосования, тем самым гарантируя прозрачность выборов и повышая степень доверия граждан к их итогам.