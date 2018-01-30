«Лаборатория Касперского»: число целевых атак на предприятия выросло на 40%

По данным исследования «Лаборатории Касперского», в 2017 году одной из самых быстрорастущих угроз для промышленности стали целевые атаки. За 12 месяцев с ними столкнулись 28% индустриальных предприятий в мире — в 2016 году их было всего 20%. В России показатель 2017 года был чуть меньше – 22%, однако динамичный рост наблюдается и здесь. Эти цифры подтверждают прогнозы экспертов Kaspersky Lab ICS CERT о том, что в 2018 году появится и получит распространение вредоносное ПО, эксплуатирующее уязвимости в компонентах систем автоматизации.

Киберпреступные группировки уделяют все больше внимания промышленному сектору, однако сами компании далеко не всегда понимают, как им противостоять. Так, каждое второе промышленное предприятие (48%) заявило, что обладает недостаточными знаниями об угрозах, с которыми сталкивается их бизнес. При этом почти все опрошенные (87%) признались, что за год столкнулись как минимум с одним сложным киберинцидентом. Неудивительно, что каждая третья компания (34%) тратит на обнаружение атаки несколько дней, а каждая пятая (20%) — до нескольких недель.

Сами промышленные компании хорошо осознают необходимость качественной защиты от киберугроз. 62% опрошенных убеждены в необходимости использования более сложного защитного ПО. Однако только лишь программных средств недостаточно: почти половина (49%) респондентов заявили, что их сотрудники не соблюдают политику кибербезопасности. Этот показатель на 6% больше, чем в других секторах. Учитывая, что любая ошибка сотрудника промышленной компании способна привести к нарушению ее стабильной работы, обучение навыкам кибербезопасности становится обязательным условием эффективной защиты.

«Кибератаки на промышленные системы управления становятся бесспорной угрозой номер один, так как имеют непосредственное влияние на непрерывность бизнеса и дорогостоящие основные активы производственной компании. Однако есть и положительный момент: большинство игроков на этом рынке знают, какие угрозы сейчас выходят на первый план и будут актуальны в ближайшем будущем. Именно поэтому крайне важно внедрять комплексные решения, разработанные специально для защиты автоматизированных промышленных сред. Они обладают высокой гибкостью и настраиваются в соответствии с технологическими процессами каждой организации», — отметил Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса безопасности критической инфраструктуры «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» предлагает технологии и услуги, которые отвечают самым разным потребностям промышленных предприятий и предназначены для защиты инфраструктуры на всех уровнях, включая серверы SCADA, человекомашинные интерфейсы, рабочие станции, программируемые логические контроллеры и сетевые подключения.

Kaspersky Industrial CyberSecurity — комплексное решение, включающее все этапы адаптивной модели безопасности, от прогнозирования новых векторов атак до использования специализированных технологий для предотвращения, обнаружения и реагирования на инциденты.