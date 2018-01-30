Schneider Electric представила обновленный конфигуратор для выбора ИБП

Schneider Electric представила обновленную версию конфигуратора по подбору однофазных ИБП, стабилизаторов напряжения, сетевых фильтров, а также мобильных батарей бренда APC by Schneider Electric на сайте www.apchome.ru. Предлагаемый инструмент поможет потребителю принять оптимальное решение при приобретении соответствующих устройств.

Выбор оптимального источника бесперебойного питания для защиты домашних и корпоративных устройств — непростая задача для пользователя, который не слишком глубоко разбирается в технических тонкостях. Schneider Electric повысила функциональность конфигуратора подбора и модернизировала его. Сервис предназначен для домашних пользователей и предпринимателей, самостоятельно обслуживающих ИТ-инфраструктуру своего бизнеса.

Все, что требуется от пользователя — задать ряд параметров, которым должно удовлетворять подходящее для него устройство. В частности, он может указать требуемое время работы при полной и частичной нагрузках, тип выходного и входного разъёмов, наличие на ИБП интерфейсов USB и Ethernet. Сервис также осуществляет поиск только по некоторым характеристикам, имеющим решающее значение — в этом случае перечень подходящего оборудования будет значительно шире и позволит сделать выбор по каким-либо неформализуемым критериям.

Исчерпывающие сведения о выбранных устройствах можно получить на сайте компании, где имеется самая актуальная информация о новинках техники. Это поволит принять решение, опираясь на больший набор данных.

Одна их ключевых особенностей конфигуратора — удобная система подсказок. Например, если пользователь не может быстро вспомнить, что такое CEE 7 Schuko и IEC 320 C13, то, нажав на вопросительный знак, он узнает, что речь идёт об обычных евророзетках и специальных компьютерных розетках.

В конфигураторе реализован режим упрощённого поиска. При его активации пользователю достаточно указать устройства, которые надо будет подключить к ИБП, а программа сама определит их приблизительную совместную выходную мощность и предложит список из подходящих источников питания.

В результате поиска пользователю будут показаны не только наиболее подходящие под его требования устройства, но и ближайшие магазины из партнёрской сети компании Schnider Electric, в которых их можно приобрести. Для этого ему достаточно выбрать из списка свой город.

«Использование конфигуратора APC by Schneider Electric позволяет пользователю избежать двух наиболее распространённых ошибок: приобретения недостаточно мощного источника бесперебойного питания и лишних расходов на покупку избыточного по своим возможностям оборудования. Режим упрощённого поиска даёт много вариантов и большую свободу выбора, а для получения максимально точной рекомендации следует воспользоваться расширенным поиском», — отметил Святогор Гавриленко, менеджер по работе с транзакционными партнёрам подразделения IT Division компании Schneider Electric.

Конфигуратор доступен по ссылке.