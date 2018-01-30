Исследование GfK Rus: Спрос на смартфоны в России и мире по итогам 2017 года

По данным GfK, в IV кв. 2017 г. в мире было продано 397 млн смартфонов, это на один процент больше, чем в IV кв. 2016 года. Рост обеспечили такие регионы, как Ближний Восток и Африка (+8%), Центральная и Восточная Европа (+7%). При этом рост в денежном выражении за тот же период составил 11%, что является исключительным ростом для такого зрелого сегмента рынка технологий, как смартфоны.

Такая динамика обеспечена ростом интереса потребителей к более дорогим моделям смартфонов с большими и безрамочными дисплеями. За счет этого, среднемировые цены на смартфоны в IV кв. выросли на 10% до $363 за устройство.

Всего, по данным исследований GfK, в 2017 году в мире было продано 1,46 млрд смартфонов на сумму $479 млрд.

Спрос на смартфоны в Западной Европе в IV кв. составил 37,0 млн шт, на три процента ниже, чем годом ранее. Несмотря на снижение продаж в штуках, оборот вырос на 17%, что обеспечено ростом продаж в денежном выражении в Великобритании (24%) и Франции (19%). В целом по итогам 2017 года, оборот рынка смартфонов в Западной Европе составил $56 млрд, на 5% больше, чем в 2016. Однако в штуках, рынок просел на 4% и составил 125,6 млн. шт. Прогноз на 2018 год - позитивный: ожидается, что в 2018 году спрос вырастет до 126,4 млн. шт.

Центральная и Восточная Европа: Восстановление спроса и самые высокие темпы роста оборотов в денежном выражении среди всех регионов мира. Спрос на смартфоны в регионе продолжает восстанавливаться, в IV кв. 2017 года было продано 25,2 млн штук, что на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Рост в денежном выражении составил 28%. В целом за 2017 год в регионе было продано более 85,2 млн смартфонов, - рост 9% по сравнению с 2016 годом, и ожидается, что в 2018 году рост продолжится. По прогнозу GfK в 2018 году динамика спроса составит 6% (в шт.), а главными источниками роста продаж смартфонов в регионе станут Россия и Украина.

Рост количественного спроса в России в IV кв. 2017 г. год к году составил 6% и впервые вернулся к положительным показателям за последние три года с абсолютными продажами в 8.4 млн. штук в эквиваленте 128 млрд руб. или $2,2 млрд.

Продажи по итогам 2017 года выросли на 36% и 19% в эквиваленте $6,5 млрд и 382 млрд. руб. соответственно. Спрос за 2017 г. составил 28,7 млн штук и прирост продаж составил существенные 9%, что является наивысшим показателем за последние три года. В 2018 году ожидается незначительное снижение темпов роста спроса.

В Северной Америке рост спроса на смартфоны в IV кв. 2017 года составил 6% в шт., это самая высокая динамика за последние два года. В денежном выражении рынок вырос на 5% и составил $28,5 млрд. В целом за 2017 год, продажи выросли на два процента по сравнению с 2016 годом, составив 201,3 млн. шт. Однако, такой всплеск вряд ли повторится, GfK ожидает сохранения оборотов по сравнению с этим годом.

Подстёгнутый увеличением спроса в Бразилии, рынок смартфонов в Латинской Америке продолжил рост. В 4 кв. 2017 года прирост категории составил 35,0 млн. шт., что на 6% больше, чем в аналогичный период годом ранее. А в целом за год динамика продаж составила 9%. Однако на 2018 год прогноз для этого региона - не слишком оптимистичный: ожидается умеренный рост на уровне двух процентов, что будет вызвано ожидаемым замедлением темпов роста в Бразилии.

Ближний Восток и Африка: Египет и Саудовская Аравия - источник роста продаж смартфонов в регионе. Более 46,2 млн. штук смартфонов было продано в регионе в 4-м квартале 2017 года, что на 8% выше, чем за аналогичный период годом ранее. Такую высокую динамику обеспечили быстрорастущие Египет (+28%) и Саудовская Аравия (+24%). В целом по итогам 2017 года в регионе Ближний Восток и Африка было продано 176.5 млн шт. смартфонов, что на 4 процента больше, чем в 2016 году. По оценкам GfK, в 2018 году спрос на смартфоны в регионе вырастет на 5 процентов, поскольку уровень проникновения смартфонов здесь пока не высок, и есть потенциал для переключения на смартфоны тех, кто еще пока пользуется «звонилками».

Итоги продаж смартфонов в Китае были не самыми впечатляющими, в 4-м квартале 2017 года GfK регистрирует снижение на 3% по сравнению с 4-м кварталом 2016 года (114, 7 млн. штук). За последние 2,5 года это первый квартал, когда спрос на смартфоны показал отрицательную динамику в Китае. Однако в денежном выражении рынок продемонстрировал отличный результат + 17%. Причина - потребители продолжили переключаться на средний и верхний сегменты рынка. По итогам всего 2017 года объем продаж смартфонов в Китае вырос на 1 процент – до 454,4 млн. штук, а в денежном выражении - на 14%.

В 4 кв. 2017 г. продажи в развитых странах Азии составили 18,5 млн. шт. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие результаты вызваны снижением спроса в Южной Корее на 21 процент. В целом по итогам 2017 года продажи в регионе составили 68,5 млн. шт. – на 6% меньше, чем в 2016 году. По прогнозам GfK, в 2018 году в регионе ожидается рост категории на уровне двух процентов, - за счет ожидаемого оживления спроса в Японии.

В регионе развивающихся стран Азии в 4 кв. 2017 года было продано более 58,6 млн. штук смартфонов, - на 1 процент меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Это вызвано снижением спроса в Индии (на 3%). Одна из причин - распространение низко-ценовых 4G телефонов, которые отняли покупателей у категории смартфонов. Всего в 2017 году в регионе было приобретено более 232, 7 млн. смартфонов, - рост 8% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году, GfK прогнозирует рост спроса в регионе на уровне 9%.

Эксперты отдела трендов и прогнозирования GfK дают позитивный прогноз по глобальному спросу на смартфоны в 2018 году. Согласно расчетам GfK, спрос на эти устройства в мире увеличится на три процента – за счет роста в развивающихся странах Азии, а также в регионе Центральная и Восточная Европа. Сейчас, когда в развитых странах спрос уже насыщен, главной задачей производителей смартфонов будет удержание потребителей. Можно ожидать, что на фоне коммодизации категории, ведущие производители будут стремиться предложить инновации, которые помогут им обеспечить дифференциацию и стимулировать новые продажи.