Интеграция «Сбербанк Бизнес Онлайн» с «1С» доступна всем клиентам интернет-банка

Сбербанк объявил о том, что благодаря новому технологическому решению проведение платежей и получение выписок в программах «1С:Предприятие 8» стало доступным всем пользователям интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Интеграция систем позволяет значительно сэкономить время работы с документами. Безопасность решения обеспечивает бесшовная передача данных в Сбербанк из программ 1С, исключающая обмен промежуточными файлами. В числе других преимуществ интеграции — привычный интерфейс, высокая скорость и простая настройка.

Ранее возможности интеграции Сбербанка и 1С уже успели оценить сотрудники компаний, в основном крупного и среднего бизнеса, работающие в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа (токена). Теперь эта возможность доступна клиентам, которые подтверждают свои транзакции при помощи одноразовых СМС-паролей. Это более миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей, являющихся корпоративными клиентами Сбербанка.

«Интеграцию с 1С уже используют тысячи клиентов – представителей сегментов крупного и среднего бизнеса. Еженедельно через интернет-банк по этой схеме проходит до 20 тысяч документов. По самым актуальным данным, услуга наиболее востребована в Москве, на Урале и на юге России, – сказал директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Евгений Колбин. – И мы рады пригласить к использованию услуги новых клиентов – представителей малого бизнеса, которые пользуются программами 1С».

Интеграция Сбербанка и 1С реализуется посредством сервиса «1С:ДиректБанк», который встроен в современные версии программ системы «1С:Предприятие 8».

«Если вы - клиент Сбербанка и хотите включить прямой обмен с банком, вам достаточно, не выходя из программы 1С, пройти авторизацию в интернет-банке (с использованием токена или СМС пароля). Программа автоматически получит от банка все необходимые настройки и будет готова к работе», – отметил руководитель отдела продвижения экономических программ фирмы 1С Алексей Харитонов.

Корпоративным клиентам Сбербанка данная услуга предоставляется бесплатно при наличии действующего договора дистанционного банковского обслуживания.