Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации

Huawei и Правительство Республики Татарстан подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому стороны намерены развивать партнерство в области внедрения ИКТ в различных отраслях экономики Республики Татарстан.

Документ был подписан в рамках расширенного заседания коллегии Министерства информатизации и связи Республики Татарстан «Об итогах работы отрасли информатизации и связи Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год». Свои подписи в меморандуме поставили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У.

Стороны будут развивать совместные проекты в таких направлениях, как цифровая экономика, «умный город», цифровизация социального и финансового секторов, а также в области образовательных и исследовательских проектов. Это предполагает привлечение инвестиций в развитие сферы связи и создание новых моделей бизнеса; обмен опытом и информацией о техническом регулировании в области ИКТ; помощь в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, в ходе заседания коллегии был подписан договор о создании ИКТ-академии Huawei в Казанском Федеральном Университете. Академия будет открыта в рамках программы создания двадцати ИКТ-академий Huawei, запущенной в прошлом году в честь 20-летия работы компании на российском рынке.

«Отрасль информационных технологий в России обладает огромным потенциалом развития, и мы рады, что правительство Республики Татарстан выбрало Huawei в качестве стратегического партнера по цифровой модернизации региона. Согласно исследованию «Индикаторы умных городов НИИТС», Казань – активно развивающийся регион, она занимает третье место среди российских городов по уровню технологий. Мы надеемся, что новые совместные проекты сделают жизнь в Республике Татарстан еще более комфортной», — отметил генеральный директор компании Huawei в России Эйден У (Aiden Wu).