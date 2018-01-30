ГК «А101» перевела закупки в облако КРОК

ГК «А101» перенесла в облако КРОК электронную торговую площадку, через которую ежемесячно проходит согласование около 5300 документов от более чем 1500 контрагентов. Система призвана сделать процесс закупок материалов, техники, сопутствующих товаров для поддержки основной деятельности более прозрачным, повысить эффективность расходования средств и формализовать коммуникации с поставщиками.

В ГК «А101» электронная торговая площадка работает из облака КРОК с момента запуска в начале 2017 года. Благодаря миграции этого ключевого бизнес-приложения на облачную платформу обеспечивается быстрая работа с сервисом менеджеров по закупкам и партнеров группы компаний: практически мгновенная загрузка документов, внесение корректировок и выгрузка. В свою очередь представители ИТ-подразделения ГК «А101» отмечают, что с помощью облака КРОК появляется возможность оптимизировать затраты на ИТ, снизить издержки на персонал и обеспечить постоянную доступность электронной торговой площадки.

«Работа электронной торговой площадки непосредственно влияет на эффективность всей нашей деятельности. Оперативный поиск поставщиков с наиболее конкурентоспособными ценами на продукцию позволяет уменьшить себестоимость строительства, а быстрое согласование контрактов — в требуемые сроки сдать объект и исполнить обязательства перед клиентами, инвесторами, партнерами. Наша глобальная цель — при повышении эффективности закупочной деятельности снизить затраты на эксплуатацию ИТ-сервисов. Очевидно, что в текущих экономических условиях лучше, чем облако, справиться с такими задачами не может ни один ИТ-инструмент», — отметил Олег Сорокин, начальник отдела ИТ-инфраструктуры департамента информационных технологий ГК «А101».

Высокая производительность работы сервиса гарантируется использованием в облаке дисковых массивов с процессорами новейшего поколения. С их помощью процедуры в системе закупок стартуются буквально за 1-2 секунды. Параметры работы инфраструктуры облака прописаны в соглашении об уровне обслуживания. Если заявленная производительность падает даже незначительно, КРОК несет штрафные санкции.

Оптимизация затрат на ИТ возможна благодаря оплате только за потребленные ресурсы, объем которых варьируется. В моменты запуска новых проектов нагрузка на электронную торговую площадку увеличивается, в остальные моменты — остается прежней или падает. Облако позволяет автоматически отслеживать нагрузку в почасовом режиме, выделяя или убирая требуемые мощности. Кроме того, с помощью облака можно гибче подойти к управлению техническим персоналом. Переложив часть задач на облачного провайдера, заказчик устраняет «головную боль» по управлению выделенными администраторами. Качество работы КРОК закреплено в жестком SLA, который регламентирует доступность сервиса на уровне 99,95% (простой не более 1 часа в месяц).

Постоянная доступность системы и снижение рисков ее простоев обеспечиваются размещением сервиса в облаке, распределенном в сети отказоустойчивых ЦОДов КРОК, и использованием открытого для заказчика канала связи, объединяющего четырех независимых операторов.

«Каждый второй облачный заказчик КРОК размещает в нашем облаке сервисы уровня core business. Для строительных компаний это не только системы закупок, но и прикладные тяжелые приложения класса САПР и BIM. Мы работаем над тем, чтобы постоянно улучшать качество работы нашего облака, выстраивать команду с человеческим лицом, индивидуально и проактивно подходить к решению бизнес-задач», — отметил Максим Березин, директор по развитию облачных услуг компании КРОК.