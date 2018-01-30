D-Link представила гигабитный PoE-повторитель DPE-302GE с двумя портами

D-Link объявляет о начале продаж нового гигабитного PoE-повторителя с двумя выходными портами DPE-302GE. Устройство предназначено для увеличения расстояния передачи данных и питания устройств с поддержкой PoE в вычислительных сетях государственных организаций, ведомственных и коммерческих структур, учреждений здравоохранения, образования и культуры.

DPE-302GE позволяет оптимизировать схему прокладки кабеля и обеспечивает экономию средств при размещении отдаленного оборудования: при каскадном подключении 4 повторителей DPE-302GE расстояние до конечного PoE-устройства может быть увеличено до 500 метров без промежуточных электрических розеток.

DPE-302GE соответствует стандартам IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+), оснащен одним входным и двумя выходными портами 10/100/1000Base-T. Наличие двух выходных портов позволяет использовать DPE-302GE в качестве PoE-разветвителя и освободить несколько дополнительных портов основного PSE-коммутатора.

Новый повторитель выполнен в компактном эргономичном корпусе, не требует подключения к электрической розетке и допускает несколько вариантов крепления, в том числе на металлических поверхностях при помощи магнита, встроенного в корпус устройства (приспособления для монтажа на разных поверхностях входят в комплект поставки).

DPE-302GE предусматривает защиту от статического электричества до 4 кВ, а также отключение портов в случае короткого замыкания. Подача питания от DPE-302GE к устройству-потребителю осуществляется после автосогласования основных параметров, что предотвращает включение питаемого устройства при недостаточных значениях силы тока. Новый PoE-повторитель подходит для установки в промышленных помещениях с широким диапазоном температур (от -10 до 60 ºС).

PoE-повторитель DPE-302GE может использоваться с гигабитным PoE-адаптером DPE-301GS, в случае если требуется подключить устройство без поддержки PoE, а также совместно с гигабитным PoE-инжектором DPE-301GI для увеличения дальности подключения энергоемких PoE-устройств.

DPE-302GE уже поступил на склад компании D-Link в Рязани и доступен для заказа у официальных реселлеров. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $63.