Directum размещает свою облачную СЭД в облаке «Техносерв Cloud»

«Техносерв Cloud» и Directum объявили о заключении контракта на предоставление услуг виртуального дата-центра. Directum использует ресурсы «Техносерв Cloud» для размещения собственных облачных продуктов.

Компания Directum с 2003 года разрабатывает одноименную систему электронного документооборота и управления взаимодействием. Решение относится к классу ECM-систем (Enterprise Content Management), поддерживает полный жизненный цикл управления документами, а также организацию и контроль деловых процессов. С началом эпохи облачных вычислений компания Directum вывела на рынок новое решение для автоматизации документооборота, специально созданное для работы в облаке, – DirectumRX. В зависимости от потребностей клиента сервис предоставляется по двум моделям: частное или публичное облако по модели SaaS.

«Переход Directum в облака открыл для нас новый сегмент рынка – средний бизнес, которому необходима наиболее востребованная функциональность ECM-системы в сочетании с моделью обслуживания SaaS. Только за 2017 год доля услуг облачного сервиса DirectumRX выросла в два раза, – сказал Андрей Ардашев, teamlead группы поддержки облачного решения DirectumRX компании Directum. – Столь высокий спрос на облачные услуги документооборота накладывает на нас повышенные требования к обеспечению доступности, непрерывности и стабильности функционирования платформы для его размещения. При этом сама специфика ECM-систем подразумевает жесткие требования к информационной безопасности, которые должны соблюдаться и для облачной версии нашего продукта. Для того, чтобы развернуть у себя подобную архитектуру, нам потребовались бы очень серьезные вложения».

Вследствие этих факторов было принято решение о привлечении специализированных провайдеров облачных услуг. Используются ресурсы как минимум от двух разных поставщиков – для основной и резервной площадок, на которых размещается архитектура системы.

По результатам очередного анализа Directum остановила свой выбор на услуге виртуального дата-центра (VDC) платформы «Техносерв Cloud». В течение двух месяцев компания проводила нагрузочное тестирование работы платформы, по результатам которого отметила ее высокие показатели. Сопутствующими факторами выбора в пользу «Техносерв Cloud» стали репутация и компетенции компании, показатель стоимость/качество услуги, уровень дата-центров, на базе которых реализован сервис, обеспечение требований к информационной безопасности облака, наличие партнерских статусов по ключевым вендорам.

Оказываемая Directum услуга VDC – это комплексное решение, которое позволяет использовать легко конфигурируемый и масштабируемый комплекс элементов ИТ-инфраструктуры (ресурсы по требованию – серверы, хранилища данных, сетевые устройства, программное обеспечение), с доступом к ним через интернет.

Сервис гарантирует производительность для высоконагруженных систем, безопасность данных. Межсетевой экран обеспечивает защиту сети от несанкционированного доступа с фильтрацией внутреннего и внешнего трафика как извне, так и внутри VDC.

Провайдер гарантирует доступность своей услуги на 99,95 % – не более 21 минуты простоя в месяц. Кроме того, решение позволяет оптимизировать финансовые и временные затраты организации, сократив издержки на создание и обслуживание своей ИТ-инфраструктуры, построение и поддержку внутренней системы защиты информации.

«Перевод «делового» ПО в облако – это общемировая тенденция. Если раньше надо было покупать коробочную версию продукта, тратить долгие месяцы и значимые суммы на внедрение, то сегодня можно просто приобрести подписку на предустановленную ECM-систему в облаке. Для разработчика такого ПО выбор облачного провайдера становится одним из факторов качества обслуживания его клиентов. Если недоступна облачная платформа провайдера – недоступно и само решение. Именно поэтому мы ценим выбор Directum в пользу платформы Техносерв Cloud. Он говорит не только о доверии к нам как к поставщику, но и подтверждает возможности инфраструктуры нашей платформы в полной мере обеспечить качественную работу облачного решения разработчика и высокий уровень его информационной безопасности, – сказал Никита Дергилёв, руководитель Техносерв Cloud.