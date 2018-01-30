BlaBlaCar провел ребрендинг и представил новый алгоритм поиска попутчиков

BlaBlaCar представила обновленные логотип и фирменный стиль, а также объявила о внедрении нового алгоритма поиска попутчиков, который будет эффективнее связывать пользователей (автовладельцев и пассажиров), живущих в стороне от крупных транспортных узлов и магистралей.

С момента запуска в 2006 году BlaBlaCar фокусировался на длинных междугородних маршрутах. В 2017, когда компании исполнилось 10 лет, в некоторых регионах Франции было запущено приложение для поиска попутчиков на малые и средние расстояния (пригородные поездки) – BlaBlaLines. Сегодня компания ставит перед собой новую амбициозную цель: обеспечить все населенные пункты, включая небольшие, такой транспортной доступностью, которой раньше обладали только крупные города. Во многом добиться это цели будет возможно благодаря сформировавшемуся вокруг BlaBlaCar сообществу попутчиков, которое сегодня превышает 60 млн человек по всему миру, в том числе 12 млн в России.

Изначально BlaBlaCar предлагал пользователям назначать места встречи в центре населенных пунктов или других проходимых местах (выезд из города…), чтобы повысить шансы найти попутчиков. Однако, вместе с ростом сообщества вырос и территориальный охват сервиса, а точнее – плотность покрытия территорий местами отправления/прибытия пользователей. Например, по данным компании, в России в выходные дни, когда бронируется больше всего поездок, водители выезжают из более чем 27 тысяч мест. Многие из этих точек отправления/прибытия находятся вне городов, а тем более их центров. Т.е. автовладельцам и пассажирам зачастую приходилось выбирать не самые удобные для себя места встречи, чтобы повысить шансы на поиск попутчиков.

Теперь BlaBlaCar, имея многомиллионную аудиторию пользователей, оптимизирует поисковый алгоритм таким образом, что попутчиков (водителя или пассажиров) можно будет найти, не выезжая из пригорода или небольшого населенного пункта.

Пассажиру достаточно будет указать точный адрес отправления и прибытия, а поисковый алгоритм подберет водителей, которые готовы сделать небольшое отклонение от своего маршрута, чтобы подвезти попутчика. Что касается автовладельцев, то они по-прежнему будут указывать свой маршрут в формате «пункт А – пункт Б», а новый алгоритм будет выдавать его отдельные части (промежуточные пункты) в виде запросов на поездку от потенциальных попутчиков.

Новый поисковый алгоритм значительно упростит поиск попутчиков в небольших населенных пунктах и пригородах, которые находятся в стороне от крупных транспортных узлов и магистралей.

Николас Брюссон, CEO BlaBlaCar, сказал: «Миллионам людей, которые живут за пределами крупных городов, в пригородах или небольших населенных пунктах, зачастую трудно организовать поездки на большие расстояния. В то же время, мимо этих мест проносятся десятки тысяч полупустых автомобилей, которые могли бы вместить всех желающих и довезти по нужному адресу. Благодаря нашему новому поисковому алгоритму, теперь можно будет запросто находить попутчиков даже жителям небольшой деревни. У людей появится больше свободы передвижения. Цель BlaBlaCar – быть везде, где есть дорога».

Основатель BlaBlaCar, Фредерик Мазелла, отметил: «Наш прежний дизайн был призван объяснять людям, что такое райдшеринг. Пестрота цветов отражала многообразие сообщества, а слоганы призывали попробовать новый способ передвижения. За десять лет мы прошли длинный путь, многое изменилось. Сегодня, когда наше сообщество насчитывает 60 миллионов человек, мы полностью обновили свой дизайн. Мы хотим, чтобы наш фирменный стиль отражал актуальную миссию BlaBlaCar: помогать людям быть ближе друг к другу и к тем местам, которые они любят».

Новый логотип и фирменный стиль отражают те связи, которые возникают и укрепляются, благодаря совместным поездкам: связь с близким человеком, с любимым городом или со случайным попутчиком, с которым познакомился в поездке. Логотип сменил оригинальные яркие цвета на более теплые и спокойные. Две буквы «B» из названия BlaBlaCar теперь стоят вместе, одновременно напоминая и сидящих рядом попутчиков, и пункты отправления и прибытия, и кавычки, символизирующие диалог, – будь то беседа в машине с новыми знакомыми или с близкими людьми, которые ждут в конце пути.

Отношения между людьми не случайно стали основной темой нового фирменного стиля BlaBlaCar. Результаты социологического исследования, которое недавно провела компания, изучая социальное влияние райдшеринга, показывают, что большая часть пользователей сервиса совершает совместные поездки, чтобы чаще видеться с любимыми людьми. По мнению 80% опрошенных, они пользуются сервисом BlaBlaCar, чтобы навещать семью и друзей. Из них 60% отмечают, что благодаря BlaBlaCar они могут видеться с близкими людьми чаще, чем делали это раньше.

Результаты исследования будут представлены позднее.