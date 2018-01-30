«Альфа-Банк» первым в России тестирует анализ эмоций клиентов

«Альфа-Банк» первым в России запустил пилот по анализу эмоций клиентов в реальном времени в своих отделениях.

«Подобных решений, работающих в режиме реального времени, сейчас на финансовом рынке пока нет. Мы тестируем распознавание эмоций клиентов по лицу: клиент приходит в отделение, на него смотрит камера, и наш собственный алгоритм ставит оценку восприятия клиентом банка по итогам обслуживания. Наше решение основывается на модели интегральной оценки эмоций собственной разработки. В ходе работы над концептом мы провели сравнение существующих решений между собой, а по итогам пилота ожидаем закрыть все риски, получить опыт работы с новой технологией, а также собрать данные для дальнейшей аналитики», - отметил Анатолий Петров, начальник R&D отдела Блока «Информационные технологии» «Альфа-Банка».

Пилотирование технологии по распознаванию эмоций вызывает особый интерес, так как предоставляет возможность собрать обратную связь от клиента без опросов и звонков, измерить уровень удовлетворенности обслуживанием в отделении. Это возможность сделать наши процессы лучше, продукты интереснее, сервис удобнее.

«Альфа-Банк» всегда использует новые подходы в работе с инновациями. В банке этим занимается специальное подразделение, в задачи которого входит, в том числе, выявление трендов и прогнозирование потенциальных направлений развития рынка, поиск новых бизнес-моделей и запуск технологических концептов. Спектр концептов широкий: от задач с минимальной новизной до радикальных сочетаний целого набора новых технологий и бизнес-моделей. В том числе закрываются регулярные потребности бизнес-линий, — с помощью новых технологий решаются стандартные задачи, улучшаются бизнес-процессы и многое другое.