В России представлен новый бренд смартфонов Pixelphone

«Пиксельфон» объявила о выводе на российский рынок нового бренда смартфонов Pixelphone в начале 2018 года. Первым устройством в линейке станет смартфон Pixelphone M1.

Согласно заявлению компании, бренд Pixelphone будет представлять в России линейку смартфонов «с лучшим соотношением цены, качества и дизайна». «Дизайн не должен стоить дорого» и «Невероятный дизайн» - официальный девиз Pixelphone M1.

Полноэкранный смартфон M1 оснащен дисплеем нового поколения 18:9, двойной основной камерой, сканером отпечатков пальцев. Смартфон будет поставляться с «чистой» версией ОС Android 7.0.

Цена, согласно предварительным данным, «будет существенно ниже 10 000 рублей».

Анонс Pixelphone M1 состоится в начале февраля, вместе со стартом предзаказов. Все смартфоны Pixelphone имеют официальную сертификацию и гарантию в России.