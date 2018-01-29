Расширен список пунктов выдачи паспортов болельщика за рубежом

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что получить паспорт болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) за рубежом теперь можно в некоторых подразделениях Россотрудничества, расположенных в Германии, Испании, Италии, Сербии и Финляндии. Выбрать способ и место выдачи паспорта болельщика можно при оформлении заявки на сайте www.fan-id.ru.

Также граждане иностранных государств и лица без гражданства могут получить FAN ID по почте и в некоторых визовых центрах VFS Global.

Адреса подразделений Россотрудничества.

Российский центр науки и культуры в Белграде по адресу: улица Королевы Наталии, 33, +381 69 460 3445.

Российский центр науки и культуры в Берлине по адресу: улица Фридрихштрассе, 176-179, +4917 775 690 84.

Российский центр науки и культуры в Мадриде по адресу: улица Алкала, 61, +34 67 559 52 18.

Российский центр науки и культуры в Риме по адресу: площадь Бенедетто Кайроли, 6, +39 34 788 99 990.

Российский центр науки и культуры в Хельсинки по адресу: улица Норденкиелдинкату, 1, +358 4 653 37147.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Впервые FAN ID применялся для посетителей матчей Кубка конфедераций FIFA летом 2017 года. Паспорт болельщика является именным, оформляется и доставляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018.

Получить FAN ID должен каждый болельщик, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru http://www.fan-id.ru/ или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика. Вместе с входным билетом паспорт болельщика обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион.

Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.