Pure Storage расширяет интеграцию с VMware

Pure Storage сообщила о расширении сотрудничества с VMware и предоставлении общим клиентам улучшений в области производительности, простоты внедрения и надежности.

Поддержка VMware vSphere Metro Storage Cluster, vSphere Virtual Volumes и валидированного дизайна VMware Validated Design дает клиенту больше выбора по достижению бесперебойности операций без каких-либо усилий, улучшению контроля за каждой виртуальной машиной в отдельности и простоты внедрения частного облака.

«Мы рады видеть Pure Storage, лидера All Flash систем, в нашей партнерской программе по сертифицированным архитектурам Certified Partner Architecture. Вместе мы помогаем нашим общим клиентам ускорить ИТ-модернизацию за счет дополнительной интеграции, что дает более удобное управление, повышение надежности и создает условия для использования программно-определяемого подхода к созданию частного облака, – сказал Джон Гилмартин (John Gilmartin), вице-президент и генеральный директор бизнес юнита интегрированных систем VMware. – Благодаря этим усилиям организации смогут по-настоящему оценить простоту и надежность в гибких и валидированных архитектурах».

Новая версия программного обеспечения Purity 5.0 теперь включает поддержку ActiveCluster, синхронную репликацию active/active и решения stretch cluster для объединения нескольких площадок, что позволяет легко достичь нулевых значений RPO и RTO между стойками, дата-центрами и площадками без дополнительной платы (ПО Pure Storage поставляется по принципу «всё включено»). Функционал ActiveCluster добавляется на массив FlashArray путем обновления прошивки без остановки доступа к данным.

Поддержка vSphere Metro Storage Cluster позволяет создать комплексную высоко надежную среду для наиболее критичных Tier 1 приложений. До последнего времени синхронная репликация и stretch cluster традиционных производителей СХД были очень сложными и затратными – их установка занимала нескольких дней, а то и недель, и требовала знания сотен страниц руководства пользователя. Покупка дополнительных лицензий, оборудования / внешних шлюзов и профессиональных услуг сторонних подрядчиков не делала жизнь легче и нагружала проект высокими затратами. В противоположность этому решение ActiveCluster – совсем другая история, которая позволяет забыть обо всех этих сложностях – требуется всего 4 шага для полной установки, одна новая команда в интерфейсе без клиентского медиатора на 3 площадке.

Теперь Pure обеспечивает еще и поддержку VMware vSphere Virtual Volumes 2.0. Клиенты VMware теперь могут иметь на флэш-массиве FlashArray гранулярное мапирование каждой виртуальной машины, что позволит отслеживать уровни сервиса SLA по каждой виртуальной машине, упростит администрирование виртуальной машиной в отдельности и обеспечит возможности перемещения виртуальной машины. VMware vSphere Virtual Volumes на флэш-массиве FlashArray позволяет также использовать управление политик СХД для автоматизации выделения виртуальных машин и соответствия требованиям приложений с применением доступного функционала, в том числе высоко эффективных снэпшотов и репликации. Все это делает эксплуатацию систем максимально прозрачной и дает администраторам VMware больше контроля и меньше зависимости от администраторов СХД.

Pure получила сертификацию валидированного дизайна VMware Validated Design програмнно-определяемого дата-центра по партнерсткой программе сертифицированных архитектур VMware Certified Partner Architecture program. Компании Pure и VMware совместно протестировали и валидировали архитектуру, позволяющую общим клиентам создавать масштабируемые программно-определяемы дата-центры SDDC с автоматизацией ИТ, что дает разработчикам автономную инфраструктуру и дополнительное ускорение всей ИТ-службе по внедрению важных приложений с использованием частного облака. Pure получила сертификацию VMware Validated Design на решение с использованием следующих компонентов: VMware vSphere, NSX, vRealize и Pure FlashArray.

Все решения полностью поддерживаются на All Flash платформе Pure Storage, которую отличает лучший в отрасли коэффициент оптимизации ёмкости, низкое время отклика ниже одной миллисекунды, надежность 99.9999%, апгрейды без остановки доступа к данным, предиктивная аналитика и модель владения Evergreen.

«Мы невероятно рады итогам нашего сотрудничества с VMware за последние несколько лет. Наша эталонная архитектура VMware SDDC [программно-определяемого дата-центра] наряду с поддержкой Virtual Volumes и vSphere Metro Storage Cluster открывает нашим клиентам мир All Flash платформы, которая дает надежность, простоту, эффективность и доступ к постоянному обновлению, – сказал Раджив Раджавасиредди, вице-президент по решениям Pure Storage. – Наше партнерство с VMware позволяет сочетать лучшие в мире технологии для создания полноценного частного облака без каких-либо переживаний».