OFD.RU начала продажи фискальных накопителей с контрактом ОФД на 36 месяцев

OFD.RU запустила новое комплексное предложение по подключению онлайн-касс, которое позволит организациям и ИП, применяющим специальные режимы налогообложения соблюдать закон №54-ФЗ, обязывающий их использовать фискальные накопители на 36 месяцев.

Теперь владельцы кассовой техники могут приобрести готовый комплект — фискальный накопитель и услугу передачи фискальных данных на 36 месяцев со скидкой до 31%. Кроме того, фискальный накопитель на 36 месяцев выгоден за счет более длительного срока работы.

Оформить заказ на комплект «Фискальный накопитель + услуга передачи фискальных данных» можно по ссылке: https://fn36.ru. Для оформления заказа нужно указать: количество фискальных накопителей, контакты покупателя (имя, мобильный телефон и email, на который будет отправлен электронный код активации контракта ОФД) и адрес доставки.

После заполнения всех полей, система автоматически сообщит итоговую стоимость, а также стоимость доставки. Оплатить заказ можно картой Visa, MasterCard и МИР любого банка.

В соответствии с положениями федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», фискальные накопители на 36 месяцев в обязательном порядке должны использовать следующие категории бизнеса: оказывающие услуги; применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН); применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей (ЕСХН); являющиеся плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД); применяющие патентную систему налогообложения (ПСН).

Предприниматели при продаже подакцизных товаров, сезонном характере работ, автономном режиме ККТ, применяющие общую систему налогообложения (ОСН) или при совмещении с ОСН, либо если они являются платежным агентом (субагентом) могут использовать как фискальные накопители на 36 месяцев, так и фискальные накопители сроком действия 13 или 15 месяцев.