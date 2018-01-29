«Код безопасности» и «Лаборатория Касперского» стали партнерами

«Код безопасности» и «Лаборатория Касперского» объявили о начале технологического сотрудничества. Партнерство повысит уровень защищенности инфраструктуры и данных заказчиков, а также усилит позиции обеих компаний в новых сегментах рынка информационной безопасности.

По условиям партнерского соглашения, «Код безопасности» получает право интегрировать в свои продукты ряд технологических решений «Лаборатории Касперского». Сотрудничество затронет направления защиты конечных устройств и корпоративных сетей. В дальнейшем компании планируют распространить партнерство и на область обеспечения безопасности виртуальных сред.

Сотрудничество в области защиты конечных устройств предусматривает встраивание решения на основе технологии Kaspersky Anti-Virus SDK в модуль антивирусной защиты в составе комплексного продукта Secret Net Studio. В результате у заказчиков появится возможность выбора и приобретения антивирусного модуля на базе технологий «Лаборатории Касперского». Планируется, что использование антивирусного модуля на базе Kaspersky Anti-Virus SDK в составе Secret Net Studio будет сертифицировано на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам антивирусной защиты.

Кроме того, в модуле системы обнаружения вторжений (СОВ), входящем в Secret Net Studio, появится возможность использовать регулярно обновляемые потоки данных о вредоносных объектах — Threat Data Feeds. Средства доставки потоков данных реализованы в технологии потокового сканирования Kaspersky SafeStream II, которая предназначена для обнаружения и нейтрализации наиболее опасных и распространенных угроз в режиме реального времени. В итоге доступ к зараженным и потенциально опасным объектам и интернет-ресурсам будет блокироваться СОВ в составе Secret Net Studio.

В области сетевой защиты планируется включение этой же технологии — Kaspersky SafeStream II — в модуль обнаружения вторжений флагманского продукта «Кода безопасности» — «Континент» 4, который готовится к выпуску. В результате будет обеспечена усиленная защита периметра сети от вредоносных программ (в том числе фишинговой и бот-активности) посредством предотвращения проникновения в сеть вредоносных объектов, а также контроля доступа к потенциально опасным интернет-ресурсам. Поддерживаемая база таких ресурсов насчитывает свыше 500 тыс. позиций.

Информация об интегрированных в продукты «Кода безопасности» технологиях «Лаборатории Касперского» будет включена в маркетинговые материалы и отражена в графическом пользовательском интерфейсе. По условиям договора, продажи лицензий на интегрированные продукты могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и в странах постсоветского пространства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина). В перспективе, по мере расширения присутствия компании «Код безопасности» на рынках Ближнего Востока и Африки, интегрированные продукты планируется реализовывать и в этих регионах.

«OEM-интеграция наших продуктов с антивирусными технологиями «Лаборатории Касперского» и потоками данных об угрозах предоставит нашим заказчикам новые возможности для усиленной защиты инфраструктуры и данных. Мы надеемся получить от партнерства синергетический эффект и знаем, что его уже ощутили разработчики более чем 200 продуктов, сотрудничающие с «Лабораторией Касперского». «Код безопасности» имеет обширный и позитивный опыт технологического взаимодействия с глобальными вендорами, в числе которых — Microsoft, VMware и т.д. Каждое такое новое партнерство взаимно обогащает всех участников и — главное — повышает уровень удовлетворенности наших клиентов», — отметил Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности».

«Мы уже более 20 лет успешно интегрируем свои технологии в программные и аппаратные решения технологических партнеров по всему миру, — отметил Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ. — Соглашение о партнерстве с «Кодом безопасности» поможет обеспечить надежную защиту от вредоносных программ в десятках тысяч компаний и организаций России и ближнего зарубежья, что даст возможность пользователям решений нашего партнера снизить риск потерь от действий киберпреступности».