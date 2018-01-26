Toshiba представила компактные диоды для защиты гаджетов от статики

Toshiba Electronics Europe представила новый симметричный диод DF2B7ASL для защиты от электростатических разрядов (ESD), предназначенный главным образом для защиты интерфейсов в устройствах, требующих минимальной площади монтажа, таких как портативные устройства.

DF2B7ASL обладает характеристикой диода с накоплением заряда и может обеспечивать низкие напряжения ограничения, что в сочетании с низким динамическим сопротивлением диода позволяет добиться исключительной эффективности защиты полупроводниковых ИС от статического электричества. Диод выпускается в сверхкомпактном корпусе и предназначен для систем, требующих минимальной площади монтажа, включая интерфейсы смартфонов, носимых устройств и приборов с автономным питанием.

Низкое динамическое сопротивление, всего 0,2 Ом, и низкое напряжение ограничения V C , всего 11 В при уровне сигнала 5 В (V RWM ≤ 5,5 В), сочетаются в диоде DF2B7ASL с максимальным напряжением электростатического разряда ±30 кВ в соответствии с требованиями IEC61000-4-2 (контактный разряд).

В целях снижения требуемой площади для монтажа новые диоды Toshiba выпускаются в корпусе SOD-962 (SL2), для монтажа которого на плате требуется площадь размером всего 0,32 мм x 0,62 мм.