OPPO объявила о партнерстве с Qualcomm в рамках инициативы 5G Pioneer

OPPO объявила о партнерстве с Qualcomm Technologies в рамках инициативы Pioneer 5G. Встреча проходила на Qualcomm Technology Day 2018.

Qualcomm Technologies будет поддерживать OPPO в создании новых мобильных 5G-телефонов для пользователей во всем мире, предоставляя комплексные радиочастотные интерфейсные решения.

Тони Чен, генеральный директор OPPO, принял участие в обсуждении развития и будущего глобальных мобильных технологий в рамках панельной дискуссии, состоявшейся на Qualcomm Technology Day 2018.

«Мобильные сети 5G смогут изменить структуру мировой мобильной индустрии, а мобильные телефоны станут основным терминалом для интернета вещей, – сказал Тони Чен. – OPPO и ранее фокусировалась на технологических инновациях, которые стали великолепной основой для исследований и разработок в области 5G. В будущем OPPO продолжит инвестировать в такие технологии, как 5G и искусственный интеллект, и будет применять их в решениях, основанных на потребностях пользователей. В 2018 году OPPO ускорит выход на глобальные рынки и, в частности, в более развитые страны, такие как Япония. Это позволит предложить большему числу пользователей во всем мире смартфоны, в которых используются передовые технологии и уникальный дизайн».

«Предстоящая эра 5G очень значима для индустрии мобильных телефонов, и OPPO будет работать вместе с нашими партнерами в отрасли, чтобы оценить возможности в этой области, – отметил вице-президент OPPO У Хенган. – OPPO планирует запустить мобильные телефоны с поддержкой 5G в 2019 году. Qualcomm Technologies всегда была нашим ключевым стратегическим партнером, и OPPO продолжит углублять сотрудничество с Qualcomm для содействия развитию отрасли».

Компания OPPO поддерживает основные потребности пользователей в инновациях и готовится к запуску 5G и других передовых технологий. 16 января 2018 года IMT-2020 (5G) Promotion Group, ведущая исследовательская организация, созданная тремя китайскими министерствами, представила в Пекине третью версию стандарта 5G. OPPO участвовала в его разработке в качестве единственного производителя смартфонов и внесла таким образом свой вклад в формулировку стандарта 5G.

К началу 2015 года компания OPPO создала специальную R&D-команду для изучения будущих телекоммуникационных стандартов, сумев привлечь в нее экспертов с богатым опытом в области развития международных стандартов. Это позволило OPPO в настоящее время стать лидером индустрии смартфонов в сфере исследований.