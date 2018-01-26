МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22%

МТС cсообщила, что за 2017 год МТС увеличила количество базовых станций LTE в Ростовской области на 22%. В общей сложности, сегодня интернет 4G доступен в 517 населенных пунктах региона.

Расширение сети «четвертого поколения» в 2017 году охватило крупнейшие города и все районы области. Новые базовые станции LTE появились в Ростове-на-Дону, Азове, Аксае, Батайске, Белой Калитве, Гуково, Донецке, Зверево, Зернограде, Каменск-Шахтинском, Константиновске, Красном Сулине, Новочеркасске, Новошахтинске, Сальске, Таганроге, Шахтах, а также в 47 сельских населенных пунктах Ростовской области.

Как и год назад, наиболее высокие объемы трафика 4G в регионе ожидаемо скачивают абоненты МТС в Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге, Батайске, Новочеркасске и Новошахтинске. Всего за год объем интернет-трафика, проходящий чрез сети LTE МТС, вырос втрое. Сегодня 50 процентов мобильной интернет-активности дончан происходит в сетях 4G. Год назад этот показатель составлял всего 36 процентов.

«За четыре года существования сетей LTE МТС в Ростовской области мы построили самую широкую сеть 4G в регионе. За это время мы обеспечили высокоскоростным интернетом большое количество поселков, сел и хуторов, в которых до этого не было доступа даже к проводному интернету. Мы видим, что спрос на сервисы мобильной передачи данных продолжает расти в геометрической прогрессии. Это накладывает на нас существенные обязательства по развитию наших сетей. Поэтому мы продолжим инвестировать в сеть LTE и дальше: в 2018 году мы планируем дополнительно увеличить количество базовых станций 4G в регионе почти на 30 процентов», - отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.