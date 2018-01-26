Honeywell представила производственный архив Uniformance Cloud Historian

Подразделение «Промышленная автоматизация» Honeywell объявило о выпуске производственного архива Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian. Новое предложение представляет собой облачное решение, основанное на концепции «программное обеспечение как услуга» и предназначенное для визуализации и анализа данных в масштабах всего предприятия. Оно помогает заказчикам повысить эксплуатационную готовность производственных активов и увеличить время безотказной работы оборудования.

Архитектура Uniformance Cloud Historian объединяет в себе функции анализа технологических данных в реальном времени, характерные для традиционных корпоративных архивов, с «озером данных», интегрируя производственные данные, данные систем планирования ресурсов предприятия (ERP) и другие корпоративные данные со средствами анализа в целях повышения эффективности бизнес-аналитики. Решение позволяет оперативно анализировать данные предприятия с недоступным ранее охватом, используя имеющиеся на производственных объектах заказчиков инструменты и функции.

«Архив Uniformance Cloud Historian впервые объединил мощные возможности облачных технологий и больших данных с функциями традиционного технологического архива Honeywell. При этом он позволяет интегрировать данные даже самых крупных промышленных предприятий, имеющих сложную организационную структуру, — сказал Вимал Капур (Vimal Kapur), президент подразделения «Промышленная автоматизация» Honeywell. — Это дает возможность, используя ценные идеи с одной площадки на всех остальных объектах, принимать более эффективные стратегические решения и предпринимать необходимые действия для их реализации».

Новое решение Honeywell обеспечивает сбор, хранение и воспроизведение архивных и оперативных производственных данных со всех объектов, предоставляя доступ к ним в облаке практически в реальном времени. Архив объединяет хранилище временных рядов данных, которое помогает технологическому и производственному персоналу принимать необходимые решения, с большим «озером данных», чтобы специалисты по обработке данных могли выявлять ранее неизвестные зависимости между технологическими данными и другой бизнес-информацией на предприятии.

Теперь проекты, которые ранее продолжались недели или даже месяцы, могут быть реализованы за считанные часы. Высокая эффективность в сочетании с возможностью использования существующих инструментов и функций заказчика позволяет значительно сократить время разработки и развертывания. Кроме того, за счет широкого охвата и высокой производительности, свойственных облачным технологиям, можно снизить затраты на корпоративную ИТ-инфраструктуру на 25%. Решение Uniformance Cloud Historian создано на основе платформы Интернета вещей Honeywell Sentience, поэтому в будущем заказчики смогут воспользоваться дополнительными полезными приложениями и услугами.

Uniformance Cloud Historian представляет собой очередное пополнение семейства цифровых решений для производства Honeywell, которые преобразуют собираемые в масштабах всего предприятия данные в полезную информацию, помогая заказчикам увеличивать прибыль.