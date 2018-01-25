«Ланит» внедрила электронный документооборот LanDocs в «Красноярскэнергосбыте»

Специалисты департамента систем управления документами «Ланит» автоматизировали документооборот компании «Красноярскэнергосбыт» с помощью программного решения LanDocs. Помимо автоматизации стандартных процессов обработки документов LanDocs позволил вести учет переписки с потребителями электроэнергии, что улучшило качество работы компании со своими клиентами.

«Ланит» автоматизировал обработку входящих, исходящих, внутренних документов, договоров и закупочной документации, а также реализовал функционал, специфичный для энергетической компании: интегрировал программное решение с порталом и биллинговой системой.

Интеграция LanDocs с личным кабинетом потребителя энергии и с биллинговой системой позволила компании улучшить работу с обращениями, а также сократить трудоемкость обработки и исполнения заявок, поступающих от потребителей электроэнергии, – больше не нужно дублировать информацию в системах.

Все внедренные бизнес-процессы реализованы с использованием модуля маршрутизации LanDocs. Это позволило унифицировать и ускорить подготовку, согласование и исполнение документов. Документы автоматически передаются по цепочке сотрудников, занятых в бизнес-процессе. В итоге затраты компании на документооборот значительно снизились.

Олег Дьяченко, исполнительный директор компании «Красноярскэнергосбыт», отметил: «Система электронного документооборота сократила время, которое мы тратим на согласование и исполнение служебных записок и распорядительных документов. Сотрудники стали быстрее готовить договорную и закупочную документацию, обрабатывать входящие и исходящие письма. Появилась централизованная система выдачи и контроля поручений, и, конечно, в коллективе сразу повысилась исполнительская дисциплина. Улучшилось качество оформления документов, в том числе потому что регистрационные штампы теперь ставятся автоматически. Мы сократили расходы на бумагу: больше не нужно копировать большинство документов и писем и распечатывать служебные записки».

Александр Родионов, директор департамента систем управления документами «Ланит», сказал: «Нас и наше решение выбрали не только из-за того, что платформа LanDocs отвечала всем задачам «Красноярскэнергосбыт». Важным оказалось то, что в «Ланит» собрана высококвалифицированная команда специалистов по оптимизации и автоматизации работы с документами, которая обладает глубоким пониманием отраслевой специфики в энергетических компаниях».