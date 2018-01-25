Компания «Топ Системы» объявила о выпуске T FLEX DOCs 15

«Топ Системы» сообщила о выпуске новой версии корпоративной системы, лежащей в основе комплекса программных продуктов T-FLEX PLM и предназначенной для управления инженерными данными и документами - T-FLEX DOCs 15.

Различные конфигурации системы T-FLEX DOCs представляют собой готовые решения для самых разных задач в процессе проектирования, подготовки и управления производством. Разработка новой версии системы планировалась на основе обширного опыта её применения на большом числе предприятий-заказчиков.

В процессе разработки T-FLEX DOCs особое внимание было уделено реализации таких задач как повышение эффективности при работе большого количества пользователей в условиях постоянно растущего числа информационных объектов, находящихся под управлением системы. В частности, структуры изделий, на которых тестировалась система, насчитывали десятки миллионов объектов. Повышение удобства и наглядности пользовательского интерфейса. Реализованы многочисленные пожелания и предложения пользователей из самых разных отраслей промышленности и областей применения системы. Это позволило создать гибкий инструмент для решения наиболее часто возникающих производственных задач.

Расширение функциональных возможностей применения системы. В T-FLEX DOCs 15 реализовано множество новых функций, которые позволят с успехом применять систему в различных областях автоматизации предприятий и корпораций.

Развитие готовых прикладных решений. Система T-FLEX DOCs версии 15 предоставляет пользователям ряд готовых решений, не требующих дополнительной настройки перед применением.

Повышение интеграционных возможностей. Значительно расширены функции, обеспечивающие взаимодействии с другими системами и приложениями по самым разным направлениям и сферам применения.

В результате в новой версии T-FLEX DOCs 15 реализован ряд существенных функциональных улучшений: обновленный пользовательский интерфейс; подключение к нескольким серверам; подписки на события; работа с поручениями; управление задачами; структуры изделий; управление конструкторской подготовкой производства; Web-сервер; Web-сервисы; обмен данными; управление проектами; поддержка PostgreSQL; инструменты анализа производительности.