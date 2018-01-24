В «Альфа-Банке» распознают документы клиентов за несколько секунд

«Альфа-Банк» запустил пилотный проект, в рамках которого в мобильных приложениях выездных менеджеров по работе с премиальными клиентами владельцами пакета услуг «Максимум+» используется технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader, разработанная компанией Smart Engines. Работы по интеграции библиотек распознавания в мобильное приложение выполнили ИТ-специалисты банка.

Мобильное приложение «Альфа-Банка» предназначено для обслуживания премиальных клиентов банка вне отделений, которое включает услуги по оформлению заявлений на получение различных банковских продуктов. До внедрения технологий автоматического распознавания ввод данных из документов осуществлялся вручную.

В настоящее время в приложении «Альфа-Банка» на базе технологий Smart Engines реализовано распознавание первого разворота паспорта гражданина РФ. Для того чтобы менеджеру банка внести информацию о клиенте ему достаточно навести камеру смартфона на документ на несколько секунд. За это время Smart IDReader распознает все нужные данные и они автоматически будут внесены в соответствующие поля заполняемой формы приложения.

Smart IDReader умеет распознавать документы в видеопотоке на самом устройстве без передачи изображений на обработку во внешние информационные системы. Технология не предъявляет высоких требований к вычислительным ресурсам и оптимизирована для работы даже на смартфонах с видеокамерами с низким разрешением.

Приложение «Альфа-Банка», оснащенное функцией распознавания документов, рассчитано на работу на мобильных устройствах с ОС, начиная с iOS 7 и Android 4.0.

«"Альфа-Банк" всегда одним из первых внедряет инновационные сервисы, чтобы обслуживание клиента было удобным, быстрым и безопасным, ведь в наше время главная ценность – время. Использование решений Smart Engines в мобильных приложениях интересно нам как с точки зрения реализации нового пользовательского опыта, так и для повышения качества работы с данными. В банке ведется работа по внедрению сервиса для всех клиентов», - отметил Алексей Ермаков, директор по развитию премиального сегмента розничного бизнеса «Альфа-Банка».