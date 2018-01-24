Unify и Atos объявили о юридическом объединении структур в России

Unify (бренд компании Atos в области ПО и коммуникационных услуг) объявила о начале процесса юридического объединения структур Unify и Atos в России с января 2018 года. Решение было принято в рамках программы интеграции Unify и Atos, запущенной в 2016 году.

В связи с изменениями в структуре компании, генеральным директором «Юнифай Коммьюникейшнс» с января 2018 года назначен Эдгарс Пузо, который возглавляет российское представительство Atos. Сергей Размахаев, руководивший Unify в России и СНГ, вступил в должность заместителя генерального директора.

Также Сергей возглавит новый департамент объединенной компании, специализирующийся на поставках программного обеспечения и коммуникационных услуг Unify в России и СНГ.

Партнерская программа и все процедуры взаимодействия с брендом останутся без изменений. Unify в составе Atos продолжает предлагать уникальные интегрированные решения для унифицированных коммуникаций и совместной работы.

Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России, СНГ и странах Прибалтики отметил: «Объединение Atos и Unify в перспективе приведет к усилению наших позиций в области коммуникационных услуг как на локальном, так и на глобальном уровне, а также к появлению дополнительных предложений, технологий и коммерческих сделок».

Компания Atos неоднократно подчеркивала свои возможности интеграции, в частности, в успешной интеграции 33 000 сотрудников Siemens Information Systems, 9 300 сотрудников Bull и 9 600 сотрудников Xerox ITO. Сегодня в Atos около 100 000 сотрудников в 72 странах мира. Совместно с Unify Atos планирует развивать уникальные интегрированные предложения в сфере унифицированных коммуникаций.