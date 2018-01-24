QNAP начинает продажи 4-ядерных NAS TS-x31P2 и TS-431X2 в России

Российское представительство QNAP сообщило о начале поставок сетевых хранилищ TS‑231P2 и TS‑431P2 на два и четыре диска, а также четырехдискового TS‑431X2.

Благодаря четырехъядерному процессору Annapurna Labs AL‑314 1,7 ГГц, возможности расширения ОЗУ DDR3 до 8 ГБ, поддержке дисков SATA III и двум гигабитным Ethernet‑портам устройства обеспечивают высокую скорость обмена и надежность хранения данных. В наборе интерфейсов TS‑431X2 также предусмотрен порт SFP+ для подключения к 10G‑сетям. Все модели поддерживают моментальные снимки, ставшие доступными для сетевых накопителей с ARM-архитектурой в QTS 4.3.4, что позволяет легко копировать и восстанавливать состояние файлов и каталогов.

В любой отсек можно установить твердотельный накопитель не только для размещения данных, но также для организации SSD‑кэширования, повышающего производительность IOPS и эффективность работы при большом количестве активных пользователей и приложений.

Операционная система QTS предлагает все необходимые функции для кроссплатформенного доступа и разграничения прав пользователей, отказоустойчивости и безопасности хранения, резервного копирования и синхронизации, создания частного облака и медиатеки, в том числе для потоковой передачи контента по DLNA, Plex, AirPlay и Chromecast. Среди дополнительных приложений, доступных в магазине App Center: Note Station для ведения и публикации заметок, QmailAgent для сбора электронной почты с нескольких ящиков, Qcontactz для телефонной книги, торрент‑клиент Download Station, а также Resilio Sync, Qsync Central и Hybrid Backup Sync для синхронизации и репликации. Кроме того, в Google Play и App Store доступны мобильные приложения для быстрого подключения и удобного взаимодействия с NAS.

Модели TS-231P2 и TS-431P2 имеют настольный корпус, четырехъядерный процессор AL‑314 1,7 ГГц, 1 или 4 ГБ оперативной памяти DDR3 (возможно увеличение до 8 ГБ), два или четыре слота на шине SATA 6 Гбит/c с возможностью горячей замены HDD и SSD типоразмера 3,5 и 2,5 дюйма, два гигабитных сетевых порта, три порта USB 3.0.

Модель TS-431X2 также выполнена в настольном корпусе и имеет четырехъядерный процессор AL‑314 1,7 ГГц, 2 или 8 ГБ оперативной памяти DDR3 (максимальный объем 8 ГБ), четыре слота на шине SATA 6 Гбит/c с возможностью горячей замены HDD и SSD типоразмера 3,5 и 2,5 дюйма, один порт SFP+ 10GbE, два гигабитных сетевых порта, три порта USB 3.0.

Сетевые хранилища TS‑231P2, TS‑431P2 и TS‑431X2 уже поступили в продажу, рекомендуемые розничные цены за младшие модификации — 26 000, 36 000 и 42 000 руб. соответственно.