Positive Technologies повышает безопасность систем ДБО банка «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» использует сервис Positive Technologies по инструментальному анализу исходного кода веб-приложений на базе PT Аpplication Inspector для контроля защищенности разрабатываемых систем дистанционного обслуживания.

«Банк "Санкт-Петербург" регулярно совершенствует системы ДБО и уделяет большое внимание информационной безопасности всех разрабатываемых сервисов. В модернизации систем ДБО нам помогают внешние разработчики. Несмотря на высокую квалификацию специалистов, всегда существует риск, что в обновленном приложении могут появиться критически опасные уязвимости. Для нас важно, чтобы все обновления ДБО были надежными и вовремя доходили до наших клиентов, поэтому мы предъявляем высокие требования к качеству кода, к скорости выявления и исправления уязвимостей. Для проведения периодического анализа защищенности мы обратились к экспертам Positive Technologies, которые имеют подтвержденные компетенции в вопросах безопасности банковских систем», — сказал Анатолий Скородумов, начальник управления по обеспечению информационной безопасности банка «Санкт-Петербург».

Исследование защищенности финансовых приложений, проведенное Positive Technologies, показало, что веб-приложения, разработанные вендорами, в среднем содержат в два раза больше уязвимостей, чем разработанные банками самостоятельно. Большинства недостатков защиты можно избежать еще на стадии разработки, если регулярно проводить анализ исходного кода приложений, в том числе с помощью автоматизированных средств.

Эксперты Positive Technologies предложили управлению информационной безопасности банка регулярный сервис по анализу защищенности с использованием PT Application Inspector, предназначенного для автоматизации поиска уязвимостей. На первом этапе проводится аудит исходного кода разрабатываемых веб-приложений систем ДБО с помощью PT Application Inspector. Далее эксперты отдела анализа защищенности Positive Technologies выполняют валидацию полученных результатов и готовят отчет с оценкой текущего уровня защищенности приложения, а также рекомендации по исправлению уязвимостей. Данный подход позволяет осуществлять верификацию уязвимостей и ошибок, обнаруженных PT Application Inspector, с помощью практической демонстрации атак на приложение.

«Специалисты отдела информационной безопасности банка смогли внедрить контроль исходного кода, разрабатываемого сторонними подрядчиками, приложив минимальные усилия. Благодаря широким интеграционным возможностям PT Application Inspector код не покидал периметра банка. Это позволило выполнить необходимые работы в кратчайший срок — процесс занял всего семь дней. За счет того, что мы постоянно улучшаем PT Application Inspector, с каждым сканированием верификация найденных уязвимостей будет осуществляться быстрее. На данный момент банк "Санкт-Петербург" планирует проводить анализ защищенности приложения ежеквартально, а в ближайшей перспективе — внедрить комплексное решение направления Application Security», — отметил Pами Мулейс, менеджер по продвижению PT Application Inspector компании Positive Technologies.