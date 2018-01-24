«Корус Консалтинг» автоматизировала прогнозирование спроса в ГК «Алвиса»

ГК «Корус Консалтинг», платиновый партнер Oracle, завершила проект по автоматизации процесса прогнозирования спроса на базе Oracle Demantra Demand Management в группе компаний «Алвиса», одном из крупнейших российских производителей и дистрибуторов алкогольных напитков.

Группа компаний «Алвиса» улучшает свои процессы в части бизнес-планирования. Автоматизация процесса построения прогноза продаж и совместная работа с ним – это необходимость для бизнеса. Для функций планирования продаж и операций руководство компании выбрало одно из лучших технологических решений, представленных на российском рынке – Oracle Demantra Demand Management.

Созданная система позволяет строить прогнозы по всем SKU компании, на любых уровнях агрегации данных: по каналам, дистрибуторам, федеральным сетям и торговым точкам. Полученные прогнозы одновременно учитывают сезонность, тренды, промо-акции и другие факторы. Самообучающиеся алгоритмы прогнозирования автоматически адаптируются к изменяющимся внешним данным, подключая необходимые статистические модели и влияющие факторы.

В процессе внедрения системы были определены группы факторов, влияющих на точность прогнозирования, выстроен процесс прогнозирования первичных и вторичных продаж, унифицированы справочники с товарной и клиентской иерархией и реализован механизм загрузки данных (планов промо-акций, планов развития, цен).

Сейчас каждый участник процесса прогнозирования работает в единой среде прогнозирования, имеет доступ к единому прогнозу спроса, планам развития и планам проведения промо-активностей, что позволяет быстро реагировать на изменения и своевременно вносить корректировки в существующие планы.

«Точность прогнозирования напрямую влияет на наши финансовые показатели, поэтому нам важно иметь качественный прогноз спроса, не тратя недели и месяцы на подготовку данных для прогнозирования и корректировку результатов. Мы выбрали Oracle, так как это признанный лидер на рынке EPM и облачных решений со множеством успешных проектов в портфолио, и рады расширить сотрудничество. Oracle Demantra отвечает нашим требованиям в полной мере, позволяя сократить время на расчеты и обработку результатов прогнозирования, а также уменьшить количество ошибок, связанных с ручным вводом данных,» – отметил Иван Маликов, директор по ИТ «Алвиса Менеджмент».

«Мы рады, что наша отраслевая экспертиза и знания Oracle Demantra помогли ALVISA улучшить процессы прогнозирования. При настройке модели прогнозирования мы проанализировали множество факторов, которые потенциально могли повлиять на точность прогнозирования спроса, и использовали наиболее значимые. Мы уверены, что система прогнозирования Oracle Demantra позволит компании эффективно справляться с поставленными задачами, повышая точность прогнозирования и гибко реагируя на изменения спроса,» – отметила Валерия Турсунова, руководитель проектов департамента CPM ГК «Корус Консалтинг».

«Мы уверены, что расширение нашего сотрудничества обеспечит Группе ALVISA новые конкурентные преимущества и поможет повысить эффективность дистрибуции и бизнеса в целом., – сказала Нина Путинцева, директор департамента предпроектного консалтинга по бизнес-приложениям, Oracle СНГ. – Мы рады приветствовать компанию в числе инновационных лидеров, которые используют наши лучшие в своем классе бизнес-приложения и облачные сервисы. В настоящее время Oracle предлагает несколько тысяч различных облачных приложений. Помимо передовой функциональности клиентов привлекает удобная и доступная модель приобретения, развертывания и поддержки».